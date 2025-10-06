Dự án công viên trăm tỷ 'đắp chiếu' trên bờ biển Nha Trang

TPO - Dự án Công viên Phù Đổng nằm trên tuyến đường Trần Phú - vị trí trung tâm của Nha Trang (Khánh Hòa) được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng vui chơi giải trí ven biển. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm triển khai, dự án vẫn nằm "đắp chiếu" cho đến nay.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kết luận thanh tra loạt dự án gặp khó khăn, vướng mắc, trong đó có dự án Công viên Phù Đổng (đường Trần Phú, phường Nha Trang).

Theo Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 12/3/2001, Thủ tướng Chính phủ đã cho Công ty Du lịch Khánh Hòa thuê 23.895m² đất để xây dựng Khu du lịch Công viên Phù Đổng, thời hạn thuê 20 năm. Trên cơ sở đó, năm 2005, Công ty ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

Dự án Công viên Phù Đổng kéo dài khoảng 400m bờ biển Nha Trang.

Đến năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo số 441/TB-UBND thống nhất chủ trương cho phép liên doanh đầu tư xây dựng Nhà hàng Nga tại Công viên Phù Đổng. Sau khi xem xét đề xuất của nhà đầu tư và ý kiến các sở, ngành, ngày 1/3/2012, UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Invest Park Nha Trang – liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hòa và đối tác nước ngoài thực hiện dự án. Giấy chứng nhận đầu tư này đã được điều chỉnh 3 lần trong quá trình triển khai.

Dự án Công viên Phù Đổng có diện tích khoảng 24.000m² với tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng. Quy hoạch dự án chia thành hai khu vực. Phía Bắc công viên: xây dựng tầng hầm phục vụ kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, quầy lưu niệm, bar, sàn nhảy…Phía Nam công viên: phát triển tổ hợp kinh doanh kết hợp công viên chung, bao gồm Nhà hàng Nga phía trên và các công trình dịch vụ tầng hầm.

Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, khu đất Công viên Phù Đổng được quy hoạch là đất vui chơi giải trí công cộng đến năm 2030. Đồng thời, Sở Xây dựng mới đây cũng xác nhận phạm vi dự án phù hợp với quy hoạch xây dựng và đô thị tại khu vực phía Đông đường Trần Phú.

Tuy nhiên, việc giao đất, cho thuê đất tại dự án có nhiều vi phạm. Cụ thể, Ngày 9/3/2012, Công ty Du lịch Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất để cho Công ty TNHH Invest Park Nha Trang tiếp tục thuê, triển khai dự án.

Ngày 6/1/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hòa và giao đất cho Công ty TNHH Invest Park Nha Trang. Trong đó, giao đất không thu tiền sử dụng đất 21.442,5m²; cho thuê đất trả tiền hàng năm 2.551,7m² (đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp); cho thuê đất ngầm 10.152,5m².

Tuy nhiên, quá trình này không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, trái quy định tại điểm d khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2003. Trách nhiệm được xác định thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa (2014), Sở Tài nguyên và Môi trường (2013) và các cá nhân liên quan.

Công viên bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng.

Về tiến độ thực hiện, dự án được triển khai qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1: Hoàn tất thủ tục đầu tư, được cấp Giấy phép xây dựng số 99/GPXD-SXD ngày 6/5/2014. Công trình nghiệm thu và đưa vào sử dụng ngày 19/9/2016. Giai đoạn 2: Hoàn tất thủ tục, cấp Giấy phép xây dựng số 104 ngày 18/8/2017. Toàn bộ dự án nghiệm thu, đưa vào sử dụng ngày 30/1/2018.

Hiện trên khu đất có các công trình gồm: nhà hàng, hồ bơi, Nhà hàng Nga, tầng hầm, sân khấu ngoài trời… Tuy nhiên, từ tháng 3/2020 đến nay, hoạt động kinh doanh đã tạm dừng.

Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, việc dự án không đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư là không đúng quy định pháp luật. Do đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Ban Chỉ đạo 751, Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép dự án được áp dụng cơ chế đặc thù tương tự quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 để xử lý việc tiếp tục sử dụng đất, xác định giá đất để tính và thu nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước các khoản nghĩa vụ của dự án, đảm bảo không thất thoát tiền ngân sách nhà nước.