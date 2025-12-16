Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: 'Sẽ có cơ chế kiểm tra việc thực hiện lời hứa'

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thay mặt tổ Đại biểu Quốc hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, ông sẽ có cơ chế kiểm tra việc giải quyết phản ánh của người dân và hy vọng sau này gặp lại, bà con không còn “bực mình”, bức xúc. “Nguyên tắc là hứa cái gì thì làm cái đó, cho nên chúng tôi hứa rất cẩn trọng, chỉ hứa những việc thuộc trách nhiệm của mình và làm được mới hứa”, ông Quang nêu rõ.

Sáng 16/12, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị số 12 - TPHCM đã tiếp xúc cử tri phường Dĩ An và phường Đông Hòa (hai địa phương có dân số đông bậc nhất TPHCM), sau kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Thị Quỳnh Mai (phường Dĩ An) phản ánh những băn khoăn của người dân liên quan đến việc tách thửa theo Luật Đất đai. Theo bà Mai, truyền thống của người Việt là ông bà, cha mẹ để lại đất cho con cháu.

Tuy nhiên, khi luật đi vào thực tế, việc tách thửa phải đảm bảo diện tích và đường đi theo quy định, dễ phát sinh vướng mắc. Trong khi trường hợp phân lô bán nền phải tuân thủ quy hoạch là hợp lý, với những gia đình chỉ chia đất cho con cháu để ở, an cư lạc nghiệp lại rất khó xác định là vi phạm hay không.

Do vậy, cử tri này kiến nghị cần có cơ chế hoặc quy định ngoại lệ, tạo điều kiện cho các hộ gia đình để lại đất cho con cháu có lối đi hợp lý, đảm bảo nhu cầu nhà ở chính đáng.

img-6199.jpg
Cử tri Quỳnh Mai nêu ý kiến. Ảnh: Ngô Tùng

Thay mặt tổ ĐBQH, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận và trao đổi các vấn đề mà người dân quan tâm.

Với tư cách ĐBQH, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết ông sẽ có cơ chế kiểm tra việc giải quyết những phản ánh của người dân và hy vọng sau này gặp lại thì bà con không còn “bực mình”, bức xúc.

“Nguyên tắc là hứa cái gì thì làm cái đó, cho nên chúng tôi hứa rất cẩn trọng, chỉ hứa những việc thuộc trách nhiệm của mình và làm được mới hứa”, ông Quang nêu rõ.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét nhiều thủ tục hiện nay còn rườm rà, gây bức xúc không cần thiết. Trong khi đó, dữ liệu dân cư đã đầy đủ trên hệ thống, thậm chí trên cả điện thoại nhưng vẫn yêu cầu giấy tờ cũ như hộ khẩu. Theo ông Trần Lưu Quang, đây là giai đoạn giao thời, việc phối hợp giữa các đơn vị chưa đồng bộ nên phát sinh vướng mắc.

img-6422.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri.

Về vấn đề phân lô tự phát, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng việc gì cũng giải quyết phải theo quy định pháp luật. Ông nhìn nhận bà con làm không đúng cho nên cần thực hiện sòng phẳng, đúng quy định. Theo ông, cách làm là rà soát lại toàn bộ, điều chỉnh cho đúng và công bằng, đồng thời giải quyết những tồn tại cũ để cấp cho người dân; đồng thời đảm bảo chuẩn đô thị, có hạ tầng đầy đủ, không thể để xảy ra tình trạng leo rào.

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao việc trước đây tỉnh Bình Dương có Hội đồng xét các trường hợp đặc biệt. Ông khẳng định pháp luật mang tính phổ quát nhưng không thể bao quát hết mọi trường hợp. Luôn có trường hợp đặc biết, nhất là ở các địa phương phát triển rất nhanh và có đặc thù như TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Vì vậy, những hội đồng như vậy là rất cần thiết. Do đó, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất thành lập hội đồng này.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị UBND hai phường Đông Hòa và Dĩ An làm đầu mối xử lý các vấn đề được trao đổi đã nêu tại buổi tiếp xúc.

“Những nội dung này, khi phường có văn bản trao đổi với các cơ quan chức năng thì gửi cho ĐBQH một bản để theo dõi, đôn đốc và trả lời bà con sớm nhất, như một lời hứa” - Bí thư Thành ủy TPHCM nói và khẳng định những gì thuộc trách nhiệm của đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu sẽ tiếp tục theo dõi đến hết nhiệm kỳ.

img-6437.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các cử tri và cán bộ lãnh đạo hai phường Đông Hòa, Dĩ An.
img-6442.jpg
Bí thư Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri sau buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngô Tùng
1000046112.jpg
Phường Đông Hòa đang triển khai lát đá vỉa hè một số tuyến đường.

Trao đổi với tổ ĐBQH, cử tri Hoàng Trần Thanh Ngọc cho rằng tiến độ chỉnh trang vỉa hè trên địa bàn còn quá chậm. “Tết đến nơi rồi, mong các lãnh đạo quan tâm đẩy nhanh tiến độ để bà con vui xuân, đón tết”, cử tri Ngọc góp ý.

Trả lời cử tri, ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa cho biết việc chỉnh trang vỉa hè hiện nay là “gói” của tỉnh Bình Dương (cũ) cấp 500 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện. Trên địa bàn phường Đông Hòa đang có nhiều tuyến đường được lát lại vỉa hè, bó vỉa do Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực TP. Dĩ An (cũ) làm chủ đầu tư. “Chúng tôi sẽ giám sát và phối hợp tốt để đơn vị này đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đến Tết Nguyên đán tới chúng ta sẽ có đường thông, hè thoáng, hưởng thụ giá trị các công trình mang lại”, ông Tài nói.

img-6346.jpg
Ông Võ Trọng Tài trả lời những vấn đề người dân phường Đông Hòa nêu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
#Bí thư Thành ủy TPHCM #tiếp xúc cử tri #Trần Lưu Quang #Đông Hòa #Dĩ An #đất đai #lời hứa của ĐBQH #tổ đại biểu

