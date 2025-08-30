Gia Lai muốn nhà đầu tư nói thật, làm thật

TPO - ““Gia Lai ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư thật, làm thật vì sự phát triển chung. Ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường, sử dụng tiết kiệm đất đai, năng lượng" - Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 tại phường Pleiku ngày 29/8.

Chính sách đặc thù để tháo gỡ điểm nghẽn

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, hội nghị không chỉ là diễn đàn kết nối giữa chính quyền tỉnh Gia Lai với nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế, mà còn khẳng định hình ảnh một Gia Lai mới sau sáp nhập với quy mô lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn, hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để phát triển và đã sẵn sàng cho phát triển.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai (đầu tiên bên phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (đầu tiên bên trái) trao quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp.

Ông Dũng nêu rõ, cần tổ chức “6 rõ” (rõ người phụ trách, rõ việc phải làm; quy trình, thủ tục; thời hạn - tiến độ; nguồn lực; kết quả đầu ra). Trên tinh thần đó, tỉnh sẽ phân công từng dự án cho một đầu mối cấp tỉnh chịu trách nhiệm xuyên suốt; thành lập Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Địa phương cam kết và thực hiện nghiêm thủ tục hành chính “5 công khai - 3 đồng hành”.

“Gia Lai ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư thật, làm thật vì sự phát triển chung. Ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường, sử dụng tiết kiệm đất đai, năng lượng. Khuyến khích liên kết vùng, liên kết doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân - ngân hàng - khoa học để hình thành chuỗi giá trị bền vững", Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh tỉnh Gia Lai vừa được sáp nhập, hình thành đơn vị hành chính mới với diện tích hơn 21.500 km², lớn thứ hai cả nước, với hệ sinh thái đa dạng, 130km bờ biển, 80km đường biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Trên hành trình mới, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai lưu ý, trụ cột tăng trưởng của tỉnh sẽ về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh; trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn, gắn với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hóa; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, hình thành các “cứ điểm nông - công nghiệp”; phát triển dịch vụ cảng - logistics; phát triển đô thị nhanh và bền vững.

Ông Tuấn nhấn mạnh, tỉnh mong muốn các nhà đầu tư đăng ký và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ. Các doanh nghiệp cần phát triển theo định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện môi trường; cùng nhau xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng. Các nhà đầu tư cần thể hiện năng lực tài chính vững mạnh, trực tiếp triển khai dự án với sản phẩm đúng tiến độ, đúng cam kết, làm thật, kết quả thật.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đặt kỳ vọng lớn với các doanh nghiệp qua hội nghị xúc tiến lần này.

Về phía địa phương, ông Tuấn cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm “Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn”.