Ra tối hậu thư những dự án ‘đắp chiếu’ của Công ty CP Xây dựng công trình 507 ở Quảng Ninh

TPO - UBND phường Cao Xanh (Quảng Ninh) đã có cuộc làm việc với Công ty CP Xây dựng công trình 507 và ra tối hậu thư yêu cầu doanh nghiệp này phải hoàn thiện hồ sơ xin bổ sung thời gian hoạt động 6 dự án trên địa bàn phường để có căn cứ triển khai các bước tiếp theo.

Tuyến bờ kè bao biển bị bỏ dở nham nhở gây mất an toàn.

Hạ tầng ‘chạy trước’, pháp lý ‘thở sau’

Theo đó, Công ty 507 báo cáo hơn 10 năm nay, công ty đang triển khai 6 dự án trên địa bàn gồm tuyến kè bao ngoài và hạ tầng khu đô thị mới hình thành giữa kè và đường bao biển Cao Xanh – Hà Khánh A, B, C, D (giai đoạn 1); khu đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh A và Vựng Đâng mở rộng; khu dân cư Nam Sa Tô; khu đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh A (mở rộng); khu dân cư tiếp giáp khu đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh A; và khu đô thị mới đảo Sa Tô.

Theo doanh nghiệp, giá trị xây lắp của 4/6 dự án đã đạt 100%, 2/6 dự án đạt 80–97%, song tất cả vẫn ‘chờ’ nhiều thủ tục để có thể bàn giao hoàn chỉnh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Các dự án của Công ty 507 bị đắp chiếu cả chục năm nay gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Với một bức tranh dang dở, khu đô thị Cao Xanh – Sa Tô hiện hữu những mảng ghép rời rạc. Nơi hạ tầng đã làm xong, điện đường có đủ, nhà cửa lác đác mọc lên. Nơi cỏ dại phủ kín ô đất, đường ống kỹ thuật lộ thiên, rãnh thoát nước đọng rêu. Trong khi đó, người dân đã góp vốn, đã xây dựng nhà, đã chuyển đến ở, nhưng giấy tờ pháp lý cuối cùng vẫn chưa đến tay.

Theo đại diện UBND phường Cao Xanh, nhiều năm nay họ thường xuyên phải giải quyết các vấn đề như ngập úng cục bộ sau mưa lớn, cấp điện, nước chưa đồng bộ ở một số tiểu khu, trong khi đầu mối tiếp nhận, bàn giao tài sản hạ tầng giữa doanh nghiệp và các đơn vị chuyên ngành chưa được hoàn tất.

Khu đô thị chưa có sổ nhưng nhiều hộ dân đã xây nhà kiên cố.

Qua tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, nút thắt của 6 dự án này nằm ở chuỗi thủ tục nên các dự án bị đình trệ, kéo dài nhiều năm. Vấn đề giải phóng mặt bằng vẫn chưa dứt điểm tại vài vị trí, điều chỉnh quy hoạch vùng và quy hoạch phân khu để thống nhất mặt bằng pháp lý, rà soát và xác định lại giá thu tiền sử dụng đất theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời điểm giao đất cho phù hợp thực tế.

Tất cả cộng dồn thành một ‘độ trễ’ pháp lý lớn hơn rất nhiều so với ‘độ nhanh’ của thi công ở một số hạng mục, khiến dự án rơi vào thế ‘hạ tầng chạy trước, pháp lý thở sau’.

Nhếch nhác, hoang tàn là những từ dùng để miêu tả 6 dự án của Công ty 507 tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

Trong cuộc làm việc, lãnh đạo phường Cao Xanh đã cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp nhưng đặt lợi ích người dân lên hàng đầu. Theo đó, 507 phải phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng để sớm hoàn thiện hồ sơ gia hạn thời gian hoạt động dự án, lập bảng tiến độ chi tiết cho từng đầu việc và khẩn trương khắc phục ngập úng, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như điện, nước. Khi các điều kiện kỹ thuật và pháp lý được khép lại, phường sẽ phối hợp tiếp nhận bàn giao tài sản hạ tầng để tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo đúng quy định.