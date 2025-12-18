TPHCM sắp có khu đô thị Đại học quốc tế 3,5 tỷ USD

TPO - Khu đô thị Đại học quốc tế được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2008, với diện tích 880 ha, tổng vốn đầu tư tại thời điểm đó là 3,5 tỷ USD với quy mô dân số toàn khu vực khoảng 135.000 người, trong đó quy mô sinh viên dự kiến khoảng 60.000 người.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với Khu đô thị Đại học quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch nằm trên một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn, với ranh giới phía Đông Nam giáp kênh An Hạ, phía Tây - Tây Nam giáp tỉnh Tây Ninh và kênh 8 (xã Xuân Thới Sơn), phía Bắc giáp kênh Xáng.

Quy mô lập quy hoạch khoảng 880 ha, quy mô khu vực nghiên cứu quy hoạch khoảng 924 ha. Thời hạn quy hoạch đến năm 2040.

Mục tiêu của việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060 đã được phê duyệt.

Qua đó, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác quản lý phát triển không gian, tổ chức đầu tư xây dựng Khu đô thị đại học quốc tế Việt Nam theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiến trúc cảnh quan với các khu vực trong đô thị.

Khu vực sẽ xây dựng Khu đô thị Đại học quốc tế. Ảnh: CafeLand.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống kỹ thuật khung theo quy hoạch, khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng của khu vực để phát triển khu đô thị đại học hiện đại, có bản sắc, tạo sức hấp dẫn và từng bước nâng cao chất lượng đô thị. Phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo dự báo, quy mô dân số toàn khu vực khoảng 135.000 người, trong đó quy mô sinh viên dự kiến khoảng 60.000 người. Các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật sẽ được xác định cụ thể, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060.

UBND TPHCM là cơ quan phê duyệt quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc là đơn vị thẩm định, Công ty CP Đô thị đại học quốc tế Berjaya Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức lập và trình duyệt đồ án.

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch sẽ được lựa chọn theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Thời gian lập đồ án không quá 9 tháng kể từ khi triển khai.

Khu đô thị Đại học quốc tế được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2008, với diện tích 880 ha, tổng vốn đầu tư tại thời điểm đó là 3,5 tỷ USD. Tuy nhiên, kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu, dự án gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng và tưởng chừng bị xóa sổ.

Đến đầu năm nay, UBND TPHCM có công văn giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư, đảm bảo thực hiện theo đúng mục tiêu, tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.