Hà Nội 'khai tử' khu đô thị sau gần 20 năm quy hoạch treo

Phan Thiên

TPO - Theo UBND TP Hà Nội, lý do chấm dứt dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Ngọc Liệp – Đồng Trúc do Công ty Posco E&C không thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật kể từ khi được giao nhiệm vụ lập quy hoạch và dự án; đồng thời dự án không thuộc diện được chuyển tiếp theo Luật Đầu tư 2020 và các nghị định hướng dẫn.

Hà Nội mới đây có quyết định về việc chấm dứt hiệu lực văn bản liên quan đến việc giao Công ty Posco E&C lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Ngọc Liệp - Đồng Trúc (khu số 9) tại xã Kiều Phú (trước đây là huyện Quốc Oai và huyện Thạch Thất).

Theo đó, Hà Nội chính thức dừng hiệu lực Văn bản số 5450/UBND-NV ngày 31/12/2007 và Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 10/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước khi sáp nhập), cùng các chỉ đạo liên quan đến dự án nêu trên.

Lý do chấm dứt, Công ty Posco E&C không thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật kể từ khi được giao nhiệm vụ lập quy hoạch và dự án; đồng thời dự án không thuộc diện được chuyển tiếp theo Luật Đầu tư 2020 và các nghị định hướng dẫn.

Ngoài ra, quyết định giao nhiệm vụ từ năm 2008 của tỉnh Hà Tây cũ không còn phù hợp với quy định pháp luật về quy hoạch hiện hành.

UBND TP giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND xã Kiều Phú tiếp tục quản lý khu đất theo chức năng và quy định pháp luật sau khi chấm dứt hiệu lực các văn bản cũ.

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ thông tin tới Posco E&C về định hướng thu hút đầu tư của Hà Nội và hướng dẫn quy trình, thủ tục trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đầu tư vào địa bàn thành phố.

Theo tìm hiểu của PV, Khu đô thị Ngọc Liệp – Đồng Trúc (Khu số 9) từng là một trong những dự án đô thị quy mô lớn tại phía Tây Hà Nội, được giao cho Công ty Posco E&C nghiên cứu lập quy hoạch từ giai đoạn 2007–2008, khi khu vực này còn thuộc tỉnh Hà Tây.

Trong các giai đoạn rà soát quy hoạch, quy mô khu vực nghiên cứu từng được đề cập lên đến hàng trăm đến hơn 2.000 ha, nhưng dần thu hẹp sau khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội và điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô.

Phan Thiên
