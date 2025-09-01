Hà Nội nêu lý do khu đô thị siêu sang Ciputra hễ mưa to lại thành 'làng chài'

TPO - Hiện trạm bơm và hệ thống đường ống trong phạm vi khu đô thị Ciputra (TP Hà Nội) đã được thi công nhưng chưa được đấu nối ra ngoài sông Hồng. Đây là lý do chính diễn ra tình trạng cứ mưa là ngập tại khu đô thị này.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu. Đặc biệt có những khu vực nước ngập nhiều ngày không rút, trong đó có khu đô thị nổi tiếng đắt đỏ của Hà Nội: Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, phường Phú Thượng.

Việc các tuyến đường nội bộ khu Ciputra thường xuyên úng ngập sau mưa lớn khiến nhiều người dân nói vui đây là "làng chài Ciputra".

Thông tin tới PV Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, về quy hoạch, khu vực đường Võ Chí Công, Khu đô thị Nam Thăng Long thuộc tiểu lưu vực Nam Thăng Long với diện tích 450ha nằm trong ranh giới đường Lạc Long Quân, Nguyễn Hoàng Tôn, Vành Đai 3, An Dương Vương. Hệ thống thoát nước khu vực này sẽ đi theo hướng về trạm bơm thoát nước Nam Thăng Long với công suất 9m3/s thoát ra sông Hồng.

Khu đô thị Ciputra trong tình trạng cứ mưa là ngập, thời gian thoát nước rất chậm. Ảnh: Hà Linh.

Việc úng ngập thường xuyên ở đây có 4 nguyên nhân:

Đầu tiên là do mưa lớn kéo dài vượt khả năng tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước hiện có.

Thứ hai, khu vực Võ Chí Công và khu đô thị Nam Thăng Long có cốt địa hình thấp hơn khu vực xung quanh.

Thứ ba, hệ thống thoát nước chưa đầu tư đồng bộ, việc giải quyết thoát nước thuộc tiểu lưu vực Nam Thăng Long chưa được thực hiện.

Thứ tư là công tác vận hành hệ thống thoát nước, hồ điều hòa trong khu đô thị Nam Thăng Long chưa phát huy hiệu quả trong việc điều hòa thoát nước cho khu vực.

Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long (chủ đầu tư khu đô thị Ciputra) trước mắt triển khai khẩn cấp trạm bơm cục bộ trong khu Ciputra tiêu thoát nước ra hướng Nguyễn Hoàng Tôn ra kênh tiêu Hà Nội - trạm bơm Cổ Nhuế; duy trì mực nước hồ điều hòa trong mùa mưa (từ tháng 5 đến hết tháng 10 hàng năm).

Đặc biệt, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực hoàn thành trạm bơm thoát nước công suất 9m3/s ra sông Hồng, hệ thống thoát nước, hồ điều hòa theo quy hoạch; khẩn trương triển khai hoàn thành tuyến cống qua đê sông Hồng trong mùa khô 2025.

Được biết, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có ý kiến thống nhất với UBND TP Hà Nội phương án xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn qua đê đảm bảo thoát nước cho khu đô thị Ciputra.

Theo đó, tuyến cống bắt đầu từ bể xả trạm bơm Phú Thượng, cắt ngang qua đê hữu Hồng. Tổng chiều dài tuyến cống khoảng 737m, kết cấu dạng cống hộp bằng bê tông cốt thép M250. Phương án xây dựng tuyến cống thoát nước được yêu cầu phải phù hợp với chương trình, dự án nâng cấp đê hữu Hồng của TP Hà Nội.

Dù đã được chấp thuận phương án xây dựng thế nhưng hiện nay mới chỉ có trạm bơm và hệ thống đường ống trong phạm vi khu đô thị Ciputra đã được thi công. Còn hệ thống cống thoát và dẫn nước bên ngoài ranh giới dự án chưa được thực hiện.