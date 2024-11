Miền Trung đón thêm đợt mưa rất lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng

TPO - Từ ngày 25-28/11, các tỉnh miền Trung, trọng tâm là Quảng Trị đến Đà Nẵng đón một đợt mưa rất lớn với tổng lượng mưa thời gian này phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm, riêng Huế có thể lên 800mm. Dự báo ngập lụt còn kéo dài ở khu vực này.

Đêm qua và sáng nay (25/11), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/11 đến 7h ngày 25/11 có nơi trên 150mm như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 581.8mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 161mm, Phước Hiệp (Quảng Nam) 238mm, Bình An (Quảng Ngãi) 221.2mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn nên từ ngày 25/11 đến đêm 26/11, khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm, riêng Thừa Thiên Huế từ 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Từ đêm 25/11 đến đêm 26/11, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Ngày và đêm 26/11, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 27-28/11, khu vực Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm

Cơ quan khí tượng phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 ở các tỉnh miền Trung do mưa lớn, riêng Huế đối mặt với rủi ro thiên tai cấp 2.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đêm qua và sáng nay, lũ trên các sông ở miền Trung đang lên nhanh.

Lúc 7h sáng nay, lũ trên sông Hương tại Kim Long là 3,01m, dưới báo động 3 là 0,49m, trên sông Bồ tại Phú Ốc là 3,62m, trên báo động 2 là 0,62m, trên sông Vệ tại sông Vệ là 3,82m, trên báo động 2 là 0,32m, trên sông Kôn tại Thạnh Hòa là 6,3m, trên báo động một là 0,3m.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại khu vực vùng núi, sạt lở bờ sông, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị từ tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định.

Thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.