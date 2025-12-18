Thu hồi hơn 1.400 ha đất dự án Sài Gòn Đại Ninh

TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo thu hồi hơn 1.400 ha đất dự án Sài Gòn Đại Ninh do chủ đầu tư vi phạm pháp luật đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng dù đã được gia hạn tiến độ.

Ngày 18/12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có thông báo thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty CP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh để thực hiện Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do vi phạm pháp luật đất đai và chậm đưa đất vào sử dụng.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh rộng hơn 1.400 ha.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, diện tích đất thu hồi theo hồ sơ pháp lý là 1.428,356ha (diện tích đo đạc thực tế 1.434,763 ha, tăng hơn 6,4 ha do tính toán lại - PV). Khu đất nằm trên địa bàn các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine, Ninh Loan (huyện Đức Trọng cũ), nay thuộc các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine.

Nguyên nhân thu hồi được xác định do Công ty CP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh vi phạm quy định của Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024. Trước đó, doanh nghiệp đã được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cho gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng thêm 24 tháng nhưng vẫn không triển khai theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trong thời hạn 45 ngày kể từ khi nhận thông báo, doanh nghiệp, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các bên liên quan phải tự tổ chức xử lý tài sản trên đất (nếu có). Hết thời hạn này, tỉnh sẽ ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định pháp luật.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh được cấp giấy chứng nhận đầu tư cuối năm 2010, có tổng vốn hơn 25.200 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất gần 3.600 ha. Tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ kết luận dự án có nhiều sai phạm về đất đai, đầu tư và kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất.