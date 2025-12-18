Đà Nẵng thêm cao ốc hơn 3.000 tỷ đồng gần sông Hàn

TPO - UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Tổ hợp căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ Hoàng Gia Sông Hàn (VIHA ROYAL).

Công trình được xây dựng tại khu vực đông nam Đài tưởng niệm (phường Hòa Cường) với tổng 30 tầng cao, 3 tầng hầm.

Ngày càng nhiều dự án mọc lên hai bên bờ sông Hàn. Ảnh: Thanh Hiền

Dự án gồm 660 căn hộ chung cư, 91 căn hộ du lịch. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 3.223 tỷ đồng.

Dự án thực hiện xây dựng từ quý IV-2026 đến hết quý IV-2028. Hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ quý I-2029.

Thời gian gần đây, khu vực ven sông Hàn như tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng… mọc lên các dự án căn hộ, khu phức hợp, khách sạn.

Liên quan đến việc hàng loạt cao ốc mọc lên dọc sông, ven biển, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nhìn nhận, đây là tín hiệu thể hiện sự phát triển của thành phố. Tuy nhiên, các công trình cao tầng tăng lên cũng khiến công tác quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện của ngành xây dựng sẽ vất vả hơn.