Xã hội

Google News

Cao ốc, khách sạn ở Đà Nẵng rực rỡ cờ đỏ sao vàng mừng Tết Độc lập

Giang Thanh

TPO - Những ngày này, hàng loạt khách sạn, tòa nhà cao tầng ở Đà Nẵng treo cờ đỏ sao vàng rực rỡ mừng Tết Độc lập, tạo điểm nhấn ấn tượng trên những tuyến đường trung tâm thành phố.

tp-khach-san-phu-co-do-sao-vang-10.jpg
Ghi nhận tại tuyến đường biển của Đà Nẵng﻿ như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa…, nhiều khách sạn treo cờ Tổ quốc ở ban công của tất cả các phòng lưu trú. Ảnh: Giang Thanh
tp-khach-san-phu-co-do-sao-vang-3.jpg
tp-khach-san-phu-co-do-sao-vang-9.jpg
Những lá cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa biển xanh, cát trắng, nắng vàng của Đà Nẵng những ngày cuối hè, thu hút mọi ánh nhìn của người dân và du khách khi đi ngang qua.
tp-khach-san-phu-co-do-sao-vang-5.jpg
tp-khach-san-phu-co-do-sao-vang-7.jpg
Theo chị Quỳnh Như (quản lý một khách sạn ở phường Sơn Trà), dịp lễ 2/9 năm nay rất đặc biệt, bởi vậy, khách sạn quyết định treo cờ Tổ quốc trên ban công của tất cả các phòng lưu trú ở mặt tiền để lan tỏa hình ảnh đẹp về ngày hội lớn của dân tộc, cũng như niềm tự hào của người Việt.
tp-khach-san-phu-co-do-sao-vang-6.jpg
Góc ban công được trang trí bằng cờ đỏ sao vàng tạo nên điểm nhấn độc đáo cho tuyến đường ven biển, khiến cho du khách quốc tế thích thú, trầm trồ.
tp-khach-san-phu-co-do-sao-vang-15.jpg
Không chỉ ở những cung đường dọc biển, nhiều khách sạn, homestay, cơ sở lưu trú… ở các khu phố du lịch như An Thượng, Lâm Hoành, Hồ Nghinh, Trần Hưng Đạo… cũng rực đỏ sắc cờ mừng Tết Độc lập.
tp-khach-san-phu-co-do-sao-vang-20.jpg
tp-khach-san-phu-co-do-sao-vang-22.jpg
Được biết, sau khi cơn bão số 5 đi qua, đa phần các khách sạn bắt đầu treo cờ đỏ sao vàng hướng đến ngày đại lễ.
tp-khach-san-phu-co-do-sao-vang-14.jpg
Các tuyến đường dọc bờ biển cũng trở nên rực rỡ bởi những dây cờ. Nhiều du khách khi đi ngang qua đây dừng chân để chụp ảnh check-in, lưu giữ những khoảnh khắc độc đáo.
tp-khach-san-phu-co-do-sao-vang-13.jpg
"Chúng tôi thực sự rất ấn tượng với tinh thần yêu nước của các bạn. Đến Đà Nẵng du lịch vào dịp đặc biệt này, gia đình tôi có thêm những tấm ảnh kỷ niệm "có một không hai" với những không gian trang trí độc đáo, mang đậm màu sắc Việt Nam”, du khách Hàn Quốc Lee Joon-ho cho biết.
tp-khach-san-phu-co-do-sao-vang-18.jpg
tp-khach-san-phu-co-do-sao-vang-19.jpg
Không chỉ vậy, nhiều cơ quan, công sở cũng treo cờ Tổ quốc ở các dãy nhà, các ban công…, những khoảng sân cũng rợp bóng hàng trăm lá cờ. Tất cả cùng hòa chung không khí tự hào, háo hức đón chờ ngày đại lễ của dân tộc. Được biết, dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh, Đà Nẵng cũng trang trí 2 khu vực đường hoa để phục vụ người dân và du khách tham quan, chụp ảnh tại khu vực bờ tây Cầu Rồng và vỉa hè đường Bạch Đằng (đối diện Bảo tàng Đà Nẵng).
Giang Thanh
#Đà Nẵng #Lễ 2/9 #cờ Tổ quốc #du lịch Đà Nẵng #khách sạn Đà Nẵng #quốc kỳ Việt Nam #ngày độc lập

