Cao ốc, khách sạn ở Đà Nẵng rực rỡ cờ đỏ sao vàng mừng Tết Độc lập

TPO - Những ngày này, hàng loạt khách sạn, tòa nhà cao tầng ở Đà Nẵng treo cờ đỏ sao vàng rực rỡ mừng Tết Độc lập, tạo điểm nhấn ấn tượng trên những tuyến đường trung tâm thành phố.
Theo chị Quỳnh Như (quản lý một khách sạn ở phường Sơn Trà), dịp lễ 2/9 năm nay rất đặc biệt, bởi vậy, khách sạn quyết định treo cờ Tổ quốc trên ban công của tất cả các phòng lưu trú ở mặt tiền để lan tỏa hình ảnh đẹp về ngày hội lớn của dân tộc, cũng như niềm tự hào của người Việt.
Được biết, sau khi cơn bão số 5 đi qua, đa phần các khách sạn bắt đầu treo cờ đỏ sao vàng hướng đến ngày đại lễ.
Không chỉ vậy, nhiều cơ quan, công sở cũng treo cờ Tổ quốc ở các dãy nhà, các ban công…, những khoảng sân cũng rợp bóng hàng trăm lá cờ. Tất cả cùng hòa chung không khí tự hào, háo hức đón chờ ngày đại lễ của dân tộc. Được biết, dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh, Đà Nẵng cũng trang trí 2 khu vực đường hoa để phục vụ người dân và du khách tham quan, chụp ảnh tại khu vực bờ tây Cầu Rồng và vỉa hè đường Bạch Đằng (đối diện Bảo tàng Đà Nẵng).