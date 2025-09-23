Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thêm khách sạn ven biển Đà Nẵng bị phạt nặng

Thanh Hiền
TPO - UBND TP Đà Nẵng cho hay đã có quyết định xử phạt Công ty TNHH TMS Hotel Đà Nẵng (292 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn) vì vi phạm các quy định về môi trường và an toàn thực phẩm.

Khách sạn này có các hành vi vi phạm: Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; không bố trí hoặc bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm, khách sạn ven biển Đà Nẵng bị phạt hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Thanh Hiền.

Ngoài ra còn sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đeo khẩu trang; không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn.

UBND TP Đà Nẵng xử phạt số tiền 209 triệu đồng, đồng thời buộc công ty thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra khách sạn Chicland Danang Beach trên cùng tuyến đường ven biển này và phát hiện hàng loạt vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm. Thành phố đã xử phạt hơn 500 triệu đồng.

Thanh Hiền
#khách sạn ven biển #Đà Nẵng #xử phạt #vi phạm #môi trường #an toàn thực phẩm

