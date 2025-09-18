Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một resort ở Đà Nẵng vi phạm an toàn thực phẩm

Nguyễn Thành
TPO - UBND TP. Đà Nẵng đã quyết định xử phạt Công ty cổ phần Sơn Trà hơn 360 triệu đồng vì vi phạm quy định về môi trường, an toàn thực phẩm và yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Sơn Trà (địa chỉ trụ sở chính tại Bãi Nam - Bãi Con, phường Sơn Trà, Đà Nẵng) tổng số tiền hơn 360 triệu đồng do vi phạm các quy định về môi trường và an toàn thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng chủ trì phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Công an phường Sơn Trà đã kiểm tra địa điểm kinh doanh của cơ sở Sơn Trà Resort (Bãi Nam - Bãi Con, phường Sơn Trà) do Công ty CP Sơn Trà làm chủ.

Đường lên bán đảo Sơn Trà.

Qua kiểm tra thực tế và kết quả làm việc, cơ quan chức năng kết luận cơ sở này đã có các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Theo đó, căn cứ các quy định của pháp luật công ty này bị xử phạt 320 triệu đồng do không có giấy phép môi trường theo quy định; phạt 30 triệu đồng do không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; 8 triệu đồng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; và 8 triệu đồng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn. Tổng mức tiền phạt là hơn 360 triệu đồng.

Cùng đó, UBND TP. Đà Nẵng cũng áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của Sơn Trà Resort trong thời hạn 4 tháng 15 ngày đối với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định.

Công ty CP phần Sơn Trà buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm với hành vi không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại.

Nguyễn Thành
