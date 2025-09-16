Đà Nẵng mở lại 3 tuyến du lịch bán đảo Sơn Trà

TPO - Sau thời gian dài tạm dừng để khắc phục sạt lở, từ ngày 16/9, Đà Nẵng mở lại nhiều tuyến tham quan trên bán đảo Sơn Trà.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho biết việc mở lại 3 tuyến tham quan trên bán đảo từ ngày 16/9, gồm: Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ; Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc; Ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản.

Thời gian tham quan được quy định rõ, từ tháng 3 đến hết tháng 9 du khách sẽ được tham quan từ 7h30-18h30. Từ tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau trong khung giờ 7h30-17h30.

Du khách tham quan đỉnh Bàn Cờ trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Thanh Hiền.

BQL lưu ý, tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ cho phép xe đạp , xe mô tô (trừ xe gắn máy sử dụng hộp số tự động) và người đi bộ. Tuyến Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc lưu thông một chiều, trừ xe đạp, xe tay ga và ô tô trên 24 chỗ ngồi. Tuyến Bãi Bắc - Cây Đa di sản chỉ dành cho hoạt động đi bộ tham quan, dã ngoại.

Du khách lên các tuyến tham quan này cũng được kiểm soát chặt chẽ. Khách lẻ sử dụng thẻ màu xanh và gửi trả lại cho nhân viên kiểm soát trong ngày. Đối với khách đoàn, doanh nghiệp có nhu cầu khai thác thông báo cho BQL thời gian, lộ trình, số lượng khách tham quan. Đặc biệt không được trekking tự phát xuống khu vực Hục Lỡ, Mũi Nghê, Bãi Đá Đen

Du khách cũng không được xả rác, chặt phá cây rừng, đốt lửa. Chỉ được sử dụng flycam, quay phim, chụp ảnh tại khu vực quy định và khi được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Bán đảo Sơn Trà được ví như lá phổi xanh của Đà Nẵng. Đây cũng là mái nhà chung của nữ hoàng linh trưởng - voọc chà vá chân nâu. Trên bán đảo có nhiều điểm tham quan như đỉnh Bàn Cờ từng được tỷ phú Bill Gates đến thưởng trà, cây đa di sản, chùa Linh Ứng….

Trước đó, vào tháng 10/2022, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, nhiều khu vực trên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng phải ngừng hoạt động tham quan một số tuyến để tập trung khắc phục.