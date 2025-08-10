Đà Nẵng dẹp hàng rong tung hoành trên bán đảo Sơn Trà

TPO - Các xe ô tô bán hàng rong chở theo bàn ghế phục vụ khách ngồi ăn uống ngay trên bán đảo Sơn Trà. Đáng nói, nhiều xe hàng rong sau khi bán xong không dọn dẹp, vứt rác bừa bãi.
Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xử lý các xe bán hàng rong hoạt động trái phép tại bán đảo Sơn Trà.
“Có người vứt thức ăn, nước uống thừa lại, bầy khỉ ngày nào cũng kéo nhau xuống đào bới ăn. Như vậy sẽ tạo thành thói quen ảnh hưởng đến tập tính tự kiếm ăn trong môi trường tự nhiên cũng như sức khỏe của đàn khỉ”, chị Trúc chia sẻ.
Hàng rong tràn lan trên bán đảo Sơn Trà. Nhiều du khách còn phản ánh một số khu vực có view đẹp đã được các xe hàng rong đặt bàn ghế cho khách. Nếu đến ngắm cảnh mà không gọi nước uống còn bị khó dễ.