Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt

TPO - Ngày 9/8, Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã xử phạt ông N.V.P. (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vì tổ chức đưa người vào thu thập mẫu vật mà không được phép của chủ rừng.

Theo Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, chiều 7/8, đơn vị nhận được thông tin có một nhóm người thu hái quả rừng tại khu vực Hố Sâu, khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Tổ công tác đã đến hiện trường, phát hiện 8 người đang thực hiện hành vi bẻ cành, nhánh cây chòi mòi xuống đất để thu hái quả.

Nhóm người bẻ cây chòi mòi trên bán đảo Sơn Trà để hái quả. Ảnh: Nguyễn Viết Phát.

Trong 8 người này có 7 người là du khách từ miền Nam đến Đà Nẵng du lịch và được ông N.V.P. đưa lên bán đảo Sơn Trà tham quan. Trong quá trình vui chơi tại khu vực Hố Sâu, cả nhóm thấy có một cây chòi mòi chín đỏ, ông P. nói đây là trái cây có thể ăn được nên cả nhóm cùng nhau hái quả.

Lúc đầu do quả ở trên cao nên không thể hái tới, ông P. đã rung cây nhưng quả không rơi nên trèo lên bẻ cành xuống để mọi người hái. Thời điểm này có một người đàn ông đang đi ngang qua nhắc nhở không được cắt nhánh xuống để hái quả, sau đó người này rời đi.

Tổ công tác yêu cầu nhóm du khách chấm dứt hành vi hái chòi mòi, lập biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trường và mời ông P. đến Hạt Kiểm lâm để tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc.

Ông P. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P. về hành vi: Tổ chức đưa người vào thu thập mẫu vật mà không được phép của chủ rừng. Số tiền phạt là 1.250.000 đồng.

Như Tiền Phong đã thông tin, mạng xã hội lan truyền nhiều bức ảnh và bài viết về một nhóm người lên bán đảo Sơn Trà chặt cây chòi mòi khiến nhiều người bức xúc. Quả chỏi mòi là một trong những nguồn thức ăn của khỉ, voọc trên bán đảo.