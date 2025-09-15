Một khách sạn ven biển Đà Nẵng bị phạt hơn 500 triệu đồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hiền
TPO - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chic-Land ở Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, Đà Nẵng với tổng số tiền phạt hơn 500 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở Chicland Danang Beach Hotel, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Chic-Land. Kết quả cho thấy khách sạn này đã vi phạm hàng loạt quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

tp-khach-san-6-6210-1417.jpg
Khách sạn ven biển Đà Nẵng bị phạt 564 triệu đồng do vi phạm nhiều quy định về môi trường và an toàn thực phẩm. Ảnh: Thanh Hiền.

Cụ thể, thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; xây lắp, lắp đặt đường ống, thiết bị để xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc không đúng quy trình công trình xử lý chất thải; thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường.

Ngoài ra, không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép phù hợp khi chuyển giao chất thải nguy hại; bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Không lập hoặc lập không đầy đủ báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền. Cơ sở này cũng không thực hiện đúng quy định về chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định về an toàn thực phẩm.

Ngoài xử phạt, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu công ty phải phá dỡ công trình, thiết bị xây lắp trái phép để xả thải ra môi trường, khôi phục tình trạng ban đầu tại vị trí đã thải bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường. Đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm và báo cáo kết quả cho cơ quan chức năng theo quy định.

Thanh Hiền
