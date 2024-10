Một khách sạn ở Đà Nẵng bị tạm đình chỉ hoạt động

TPO - Ngày 10/10, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho hay cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt và đình chỉ hoạt động hơn 7 tháng đối với một khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà.

Đây là một trong số 8 khách sạn mà lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, việc duy trì tiêu chuẩn theo loại hạng sao đã được công nhận xếp hạng.

Khách sạn Sbay (đường Đinh Thị Hòa, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) không cung cấp các giấy tờ liên quan đến điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Người quản lý cho biết khách sạn đang hoạt động theo ủy quyền của Công ty CP Sbay Việt Nam (thôn Vĩnh Thịnh, xã Đại Án, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) và chỉ thuê khách sạn để kinh doanh nên mọi giấy tờ sẽ do bên cho thuê cung cấp. Người này cũng không đồng ý việc kiểm tra khách sạn, không hợp tác để đoàn kiểm tra các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và phục vụ du lịch.

Qua xác minh, kiểm tra, đoàn thanh tra nhận thấy, khách sạn Sbay do Công ty CP Sbay Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng thuê, kinh doanh có hành vi vi phạm không đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo điểm b khoản 1 Điều 49 Luật Du lịch. Ngoài ra, khách sạn này có dấu hiệu vi phạm về đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Theo kết quả phối hợp xác minh của Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội thì Công ty CP Sbay Việt Nam không hoạt động ở địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thôn Vĩnh Thịnh, xã Đại Án, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Sở Du lịch đã ban hành giấy mời đại diện theo pháp luật Công ty CP Sbay Việt Nam (địa chỉ tại Hà Nội) vào làm việc, tuy nhiên cả hai lần gửi giấy mời đều không có người nhận, do công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

UBND quận Sơn Trà đã ban hành quyết định xử phạt khách sạn này do có hành vi “Hoạt động, kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự”. Mức xử phạt 30 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 7 tháng 15 ngày.