Sơn La có tân Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Bà Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La, được điều động, phân công đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La.

Ngày 16/12, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo báo Sơn La, Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về việc điều động, phân công bà Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy;

Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Lường Thị Vân Anh và bà Dương Tú Anh. Ảnh: Báo Sơn La

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công bà Dương Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm chúc mừng bà Lường Thị Vân Anh và bà Dương Tú Anh đã được tin tưởng, phân công đảm nhận cương vị mới. Đồng thời, đề nghị bà Vân Anh và bà Tú Anh nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, luôn giữ vững nguyên tắc của Đảng; bám sát quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; phát huy tốt năng lực, sở trường, góp sức cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.