Điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Quảng Ngãi và Sơn La

PV

TPO - Ngày 12/12, tại tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Sơn La đã diễn ra Hội nghị để triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 12/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Quảng Ngãi tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều động Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Điệu đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15/12/2025 đến ngày 15/12/2030.

Đồng thời công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Văn Tưởng đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15/12/2025 đến ngày 15/12/2030.

quang.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Thái Văn Tưởng và ông Nguyễn Văn Điệu. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Cùng ngày, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Sơn La, tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng Tổng hợp, quy hoạch, Sở Tài chính, giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 12/12/2025.

son-la.png
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Tiến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hương. Ảnh: Báo Sơn La
PV
