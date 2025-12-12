Hơn 100 vụ sạt lở ở An Giang làm thiệt hại gần 12 tỷ đồng

TPO - Trong năm 2025, An Giang ghi nhận 106 vụ sạt lở bờ sông, kênh rạch, với chiều dài hơn 5km, buộc 72 hộ dân phải di dời khẩn cấp, trong đó có 9 căn nhà sập hoàn toàn, 13 căn sập một phần, tổng thiệt hại ước khoảng 12 tỷ đồng.

Ông Võ Văn Lên - Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh An Giang cho biết, từ đầu năm đến ngày 10/12/2025, toàn tỉnh ghi nhận 106 vụ sạt lở, nứt, sụt lún bờ đất, bờ sông, kênh rạch với tổng chiều dài sạt lở hơn 5,2km. Các sự cố buộc phải di dời khẩn cấp 72 căn nhà, trong đó 9 căn sập hoàn toàn, 13 căn sập một phần, ước thiệt hại hơn 12 tỷ đồng.

Vụ sạt lở rạng sáng 4/9 ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang khiến 2 căn nhà và nhiều tài sản bị cuốn trôi.

Một trong những điểm nóng về sạt lở là Cù lao Mỹ Hòa Hưng. Rạng sáng 4/9/2025, đoạn đường từ cống Út Na đến chợ Đầu Cồn xảy ra sạt lở dài khoảng 100 m, ăn sâu 25 m vào bờ, làm 2 căn nhà rơi hoàn toàn xuống sông. Đến ngày 18/9, khu vực này tiếp tục sạt lở, làm mất chân lộ, chỉ còn cách nhà dân 1 - 2m, buộc địa phương phải sơ tán khẩn cấp.

Ngoài Mỹ Hòa Hưng, nhiều điểm sạt lở khác tại xã Long Kiến, dọc sông Hậu và khu vực đô thị Hà Tiên cũng được ghi nhận. Sở NN&MT An Giang đã phối hợp các địa phương xử lý tạm thời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề xuất giải pháp lâu dài trình UBND tỉnh.

Đối với các khu vực sạt lở quy mô lớn, diễn biến phức tạp, Sở NN&MT An Giang tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ NN&MT đầu tư hệ thống kè phòng chống sạt lở tại các đoạn bờ sông, kênh rạch đang trong tình trạng nguy hiểm - cấp bách.

Qua rà soát, Sở đã đề xuất UBND tỉnh An Giang 20 khu vực sạt lở lớn, được sắp xếp theo nhóm ưu tiên với tổng chiều dài cần xử lý hơn 27km, tổng kinh phí ước tính 4.485 tỷ đồng, nhằm tranh thủ tối đa nguồn vốn Trung ương và địa phương cho giai đoạn tới.