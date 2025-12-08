Người dân ở Lâm Đồng sống thấp thỏm bên bờ sông bị sạt lở

TPO - Bờ sông Đồng Nai tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng sạt lở nghiêm trọng, hàm ếch ăn sâu sát khu dân cư, khiến người dân lo mất đường, sập nhà, sống trong cảnh bất an.

Ngày 8/12, lãnh đạo UBND xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trong đợt lũ vừa qua, nước sông Đồng Nai dâng cao bất thường đã khiến một đoạn bờ sông tại khu vực trạm bơm Phù Mỹ bị xói lở nghiêm trọng.

Vị trí sạt lở tạo 'hàm ếch' sâu, mặt sạt mở rộng 7-8m.

Người dân khu phố 12 (xã Cát Tiên) cho biết, sau khi hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5 tăng lưu lượng xả để bảo đảm an toàn công trình, khiến mực nước sông dâng đột ngột, dòng chảy xiết áp sát khu dân cư và đất sản xuất. Từ thời điểm này, bờ sông đoạn qua trạm bơm Phù Mỹ bắt đầu xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở lớn.

Tại hiện trường, đoạn sạt lở kéo dài khoảng 550m, trong đó nguy hiểm nhất là điểm bị khoét sâu tại vị trí dòng nước đập thẳng vào nền đất. Vị trí này bị 'hàm ếch' sâu, mặt sạt mở rộng 7-8m, kéo dài khoảng 30m. Do mực nước còn cao, dòng chảy mạnh nên hiện chưa thể xác định chính xác độ sâu phần đất bị khoét.

Bộ đội cùng đoàn thanh niên hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Theo người dân khu phố 12, các mảng đất tiếp tục nứt gãy, xuất hiện thêm nhiều vết nứt mới và có dấu hiệu lan nhanh về phía tuyến đường dân sinh phía sau.

"Tình trạng xói lở chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng mức độ tàn phá rất nghiêm trọng. Nếu điểm sạt lở tiếp tục ăn sâu thêm vài mét, người dân không chỉ đối mặt nguy cơ mất đường đi mà nhà cửa cũng bị đe dọa trực tiếp", bà Đinh Thị Nguyệt (trú khu phố 12, xã Cát Tiên) cho biết.

Ông Nguyễn Phước Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên cho hay, hiện chính quyền xã đã huy động lực lượng trực ở khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời khỏi nơi nguy hiểm.