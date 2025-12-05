Hơn 6.000 căn nhà ở Lâm Đồng chìm trong nước, nhiều nơi vẫn ngập nặng

TPO - Trận lũ lớn vừa qua tại Lâm Đồng đã khiến 1 người chết, hơn 6.000 căn nhà chìm trong nước. Hiện nhiều khu vực tiếp tục bị ngập sâu và chia cắt.

Ngày 5/12, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo nhanh thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Theo đó, trận lũ lớn hôm qua khiến 1 người chết, khoảng 6.195 căn nhà bị ngập, nhiều tài sản hư hỏng. Nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, đặc biệt tại các xã, phường ven biển như Hàm Liêm, Lương Sơn, Liên Hương, Hàm Thắng… Ngoài ra, hơn 2.000 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Nhiều vườn thanh long của người dân Bình Thuận cũ ngập sâu trong nước.

Sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng với 4.128ha cây trồng bị ngập; 24 tàu cá bị đứt neo, chìm; hơn 4.000 gia súc, gia cầm chết, bị cuốn trôi; khoảng 300m² ao nuôi thủy sản bị hư hại. Tổng thiệt hại ước tính hơn 113 tỷ đồng.

Phường Hàm Thắng là địa phương của Lâm Đồng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với gần 7.000 hộ (khoảng 29.000 nhân khẩu) bị tác động, trong đó 2.800 hộ ngập sâu trên 1m, 8 khu phố bị ngập hoàn toàn. Toàn bộ người dân đã được di dời khỏi vùng nguy hiểm.

Lãnh đạo UBND phường Hàm Thắng cho biết, sau khi di dời, người dân đang bố trí chỗ ở và cung cấp lương thực, nước uống. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, chỉ có thể tiếp cận bằng ca nô.

Cũng trong ngày 5/12, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra khẩn các khu vực thiệt hại nặng, thăm hỏi và hỗ trợ người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng biểu dương sự ứng phó kịp thời của lực lượng tại chỗ, đồng thời yêu cầu địa phương cắm biển cảnh báo, rào chắn khu vực nguy hiểm; chủ động sơ tán dân; bố trí lực lượng trực 24/24 để ứng cứu; bảo đảm đầy đủ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán, không để ai thiếu đói hay thiếu nước.

Một số khu vực ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện ngập sâu.

Một đoạn quốc lộ 1A qua phường Hàm Thắng còn bị ngập.

Người dân ngâm mình trong nước hái thanh long.

Lực lượng chức năng dùng ca nô tiếp cận người dân phường Hàm Thắng tại các điểm còn ngập.

Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ di dời tài sản.

Lực lượng chức năng vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân.