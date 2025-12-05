Lũ lớn ở Lâm Đồng làm 1 người chết, gần 3.300 căn nhà bị ngập

TPO - Theo thống kê nhanh của UBND tỉnh Lâm Đồng, trận lũ lớn vừa xảy ra hôm qua đã làm 1 người chết, gần 3.300 căn nhà bị ngập và hơn 3.300ha cây trồng thiệt hại.

Theo thống kê nhanh của UBND tỉnh Lâm Đồng, trận lũ lớn vừa xảy ra hôm qua đã làm 1 người chết, gần 3.300 căn nhà bị ngập, hơn 3.300ha cây trồng thiệt hại và đã sơ tán 860 hộ dân. Ngoài ra, khoảng 250 tàu bị chìm hoặc trôi dạt ra biển; nhiều tàu đang trong tình trạng nguy hiểm, cần được cứu hộ khẩn cấp. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 88 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người già phường Phú Thuỷ đêm 4/12.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND các xã, phường và đặc khu khẩn trương di dời toàn bộ hộ dân còn trong vùng nguy hiểm; bố trí lực lượng trực 24/24 và lập khu tạm cư bảo đảm lương thực, nước sạch, điện và thuốc men.

Giao Công an tỉnh Lâm Đồng huy động tối đa lực lượng hỗ trợ di dời dân, giữ gìn an ninh trật tự và phân luồng giao thông, kiên quyết cấm phương tiện vào vùng ngập. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai lực lượng, phương tiện chuyên dụng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn; phối hợp Bộ đội Biên phòng tìm kiếm tàu thuyền bị chìm, trôi dạt và hướng dẫn ngư dân neo đậu an toàn.

Trắng đêm di dời tài sản.

Các sở, ngành khác được giao nhiệm vụ theo lĩnh vực: Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi diễn biến thiên tai, tham mưu ứng phó; Sở Y tế bố trí nhân lực, thuốc men tại khu tạm cư; Sở Khoa học và Công nghệ cùng Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch đẩy mạnh cảnh báo qua báo chí và bảo đảm thông tin liên lạc; Sở Xây dựng theo dõi giao thông, đặt biển cảnh báo; Sở Công Thương bảo đảm nguồn hàng thiết yếu và an toàn điện; Điện lực tỉnh rà soát, ngắt điện nơi ngập sâu và khôi phục sớm nhất có thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các chủ hồ thủy lợi, thủy điện vận hành đúng quy trình, thông báo kịp thời việc xả lũ và kiểm tra nghiêm ngặt an toàn công trình, bảo đảm an toàn vùng hạ du.