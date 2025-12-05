Lũ lớn ở Lâm Đồng làm 1 người chết, gần 3.300 căn nhà bị ngập

Theo thống kê nhanh của UBND tỉnh Lâm Đồng, trận lũ lớn vừa xảy ra hôm qua đã làm 1 người chết, gần 3.300 căn nhà bị ngập, hơn 3.300ha cây trồng thiệt hại và đã sơ tán 860 hộ dân. Ngoài ra, khoảng 250 tàu bị chìm hoặc trôi dạt ra biển; nhiều tàu đang trong tình trạng nguy hiểm, cần được cứu hộ khẩn cấp. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 88 tỷ đồng.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND các xã, phường và đặc khu khẩn trương di dời toàn bộ hộ dân còn trong vùng nguy hiểm; bố trí lực lượng trực 24/24 và lập khu tạm cư bảo đảm lương thực, nước sạch, điện và thuốc men.
Giao Công an tỉnh Lâm Đồng huy động tối đa lực lượng hỗ trợ di dời dân, giữ gìn an ninh trật tự và phân luồng giao thông, kiên quyết cấm phương tiện vào vùng ngập. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai lực lượng, phương tiện chuyên dụng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn; phối hợp Bộ đội Biên phòng tìm kiếm tàu thuyền bị chìm, trôi dạt và hướng dẫn ngư dân neo đậu an toàn.
Các sở, ngành khác được giao nhiệm vụ theo lĩnh vực: Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi diễn biến thiên tai, tham mưu ứng phó; Sở Y tế bố trí nhân lực, thuốc men tại khu tạm cư; Sở Khoa học và Công nghệ cùng Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch đẩy mạnh cảnh báo qua báo chí và bảo đảm thông tin liên lạc; Sở Xây dựng theo dõi giao thông, đặt biển cảnh báo; Sở Công Thương bảo đảm nguồn hàng thiết yếu và an toàn điện; Điện lực tỉnh rà soát, ngắt điện nơi ngập sâu và khôi phục sớm nhất có thể.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các chủ hồ thủy lợi, thủy điện vận hành đúng quy trình, thông báo kịp thời việc xả lũ và kiểm tra nghiêm ngặt an toàn công trình, bảo đảm an toàn vùng hạ du.
Kịp thời cứu tàu trôi dạt ra cửa biển Phú Hài
Sáng 5/12, Đồn Biên phòng Thanh Hải cho biết lực lượng biên phòng cùng ngư dân đã cứu hộ thành công 1 tàu dầu và 2 tàu hậu cần bị đứt neo, trôi ra cửa biển Phú Hài.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng cùng ngày, tàu dầu Hiệp Thịnh 07 và hai tàu hậu cần BTh 93989 TS, BTh 93999 TS của ông Võ Nguyên (trú tại đặc khu Phú Quý) bị dòng chảy mạnh cuốn trôi. Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải huy động 2 tàu cá và 10 ngư dân tổ chức tìm kiếm tại vịnh Phan Thiết. Đến 5h30, lực lượng đã tiếp cận, hỗ trợ chủ tàu khắc phục sự cố. Hiện ba tàu neo an toàn tại khu vực biển Đồi Dương, cách bờ khoảng 400m.
Vào rạng sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Thanh Hải cũng đã cứu hộ tàu cá BTh 95456 TS bị trôi dạt, mắc cạn tại bờ biển Đồi Dương và kéo vào bờ an toàn lúc 1h30.