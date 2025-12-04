Hồ Lòng Sông xả lũ gây ngập hơn 1.000 căn nhà ở Lâm Đồng

TPO - Hồ Lòng Sông xả lũ với lưu lượng lớn khiến hơn 1.000 căn nhà ở hạ lưu bị ngập sâu và hàng chục tàu thuyền tại cửa biển Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng bị cuốn trôi. Trong khi đó, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng đã ký lệnh di dời dân do mưa lũ.

Ngày 4/12, UBND xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do xả lũ hồ sông Lòng Sông vào đêm 3/12 đến sáng 4/12.

Cụ thể, lũ đã làm 13 ghe cá bị chìm, 25 ghe đứt neo trôi ra biển, hơn 100 ha đất nông nghiệp bị ngập trên 1,5 m và nhiều vật nuôi bị cuốn trôi, hơn 100 ha đất nông nghiệp ở 2 bên bờ sông Lòng Sông bị ngập sâu hơn 1,5 m và một số vật nuôi bị trôi. Đến hiện tại, nhà của hơn 1.000 hộ dân tại thôn 1 và thôn 2 Phước Thể (xã Liên Hương) bị ngập sâu từ 1-1,5 m.

Lực lượng chức năng di dời người dân thôn Phước Thể ra khỏi vùng ngập. Ảnh: Người dân cung cấp.

Chiều 3/12, mưa lớn tại thượng nguồn khiến nước đổ về hồ Lòng Sông tăng mạnh. Đêm 3/12 và rạng sáng 4/12, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận - Chi nhánh Tuy Phong nâng lưu lượng xả lũ lên 1.200 m3/s.

Ông Nguyễn Trường Sa - Chủ tịch UBND xã Liên Hương - cho biết lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp trong đêm, hạn chế thiệt hại về người. Tổng thiệt hại ban đầu ước hơn 30 tỷ đồng. Đến trưa 4/12, hồ Lòng Sông giảm lưu lượng xả xuống còn 200 m3/s, nước đang rút dần.

Ngoài Tuy Phong, nhiều khu vực tại Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc cũng bị ngập do mưa lớn kéo dài kết hợp xả lũ từ hồ Sông Lũy và Sông Quao. Cùng với đó, một số đoạn quốc lộ 1 qua khu vực này bị ngập cục bộ, giao thông khó khăn.

Chính quyền phường Hàm Thắng đã thực hiện di dời khoảng 1.500 hộ dân trong vùng ngập sâu.

Do nước lũ dâng cao, chủ tịch UBND phường Hàm Thắng đã ký lệnh di dời dân khẩn cấp. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã thực hiện di dời khoảng 1.500 hộ dân trong vùng ngập sâu nguy hiểm đến nơi an toàn.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà cho biết mưa lớn kéo dài trong đêm 3/12 khiến nhiều khu vực và trường học trên địa bàn bị ngập úng cục bộ. Trong đó, nước lũ khiến thôn Thanh Bình 2 bị ngập sâu, 20 căn nhà chìm trong nước.

Lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà cho hay bên cạnh việc di dời dân, xã cũng đã bố trí lực lượng trực 24/24 để theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó khi tình hình có diễn biến phức tạp hơn.