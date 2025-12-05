Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Vụ cháy 6 người thương vong ở TPHCM: Hai cô gái nhảy từ tầng cao thoát chết

Vụ cháy xảy ra tại một căn nhà ở trung tâm TPHCM khiến 6 người thương vong.

CLIP: Bà Trần Thị Mỹ Lộc, 58 tuổi kể lại thời điểm cháy.

Sáng 5-12, Công an TPHCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy khiến 6 người thương vong.

Công an TPHCM đang phong tỏa hiện trường.
Công an TPHCM đang phong tỏa hiện trường.

Hơn 4 giờ cùng ngày, đám cháy phát ra từ quán bún ốc Hà Nội cao 4 tầng ở địa chỉ 227 đường Trần Hưng Đạo, phường phường Cầu Ông Lãnh. Lúc này có khoảng 10 người trong nhà.

Lửa nhanh chóng bùng lên, bao trùm căn nhà. Phát hiện cháy, người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy, xe thang và lính cứu hỏa đến hiện trường. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt. Cảnh sát đưa 4 người bị ngạt khói ra ngoài để đưa đi cấp cứu, gồm 2 phụ nữ 35 tuổi và 40 tuổi; bé gái 7 tuổi và bé trai 2 tuổi. Hiện 4 nạn nhân đã tử vong.

Vụ cháy cũng khiến 2 cô gái 18 tuổi và 21 tuổi bị thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1.

Bà Trần Thị Mỹ Lộc, 58 tuổi, sống sau căn nhà bị cháy cho biết mỗi ngày, bà dậy sớm để chuẩn bị công việc bán quán.

Hai cô gái trẻ mở cửa từ phía sau nhảy xuống.
Hai cô gái trẻ mở cửa từ phía sau nhảy xuống.

"Lúc đó lửa lớn, bùng lên dữ lắm. Có hai cô gái trẻ mở cửa phía sau nhà nhảy xuống, bị thương, đã được đưa đi cấp cứu" - bà Lộc kể lại. Cũng theo bà Lộc, quán ốc này được thuê lại, hoạt động khoảng 2 năm.

Cũng sống cạnh căn nhà bị cháy, một người đàn ông 60 tuổi kể khi ông cùng những người hàng xóm phát hiện, thì lửa đã quá lớn. Dù họ ra sức dập lửa nhưng không được.

Nơi hai cô gái nhảy xuống thoát nạn khi xảy ra cháy.
Nơi hai cô gái nhảy xuống thoát nạn khi xảy ra cháy.
Quán ốc bị cháy hoạt động đã 2 năm.
Quán ốc bị cháy hoạt động đã 2 năm.
