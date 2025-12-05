Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Giải cứu em bé trong đám cháy lúc rạng sáng ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Rạng sáng 5/12, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, triển khai chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại quán ăn này.

img-6347.jpg
Hình ảnh lực lượng chức năng khống chế vụ cháy.

Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, khiến nhiều người dân khu vực hoảng loạn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa khu vực, triển khai các phương án chữa cháy và ngăn chặn cháy lan.

Lực lượng cứu hỏa sử dụng xe thang tiếp cận từ trên cao để cứu người và tài sản bên trong. Lực lượng y tế cũng được huy động, túc trực sẵn sàng hỗ trợ.

Đến gần 6 giờ sáng, một em bé mắc kẹt trong đám cháy đã được lực lượng chức năng đưa xuống an toàn bằng thang cứu hộ. Công tác dập lửa sau đó tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về người và tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#Cháy #Cháy quán ăn #Công an TPHCM #Chữa cháy và cứu người trong đám cháy #Chữa cháy và ứng phó khẩn cấp #Phản ứng của lực lượng chữa cháy #Trẻ em #Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh An Giang #Cảnh sát PCCC-CHCN

Xem thêm

Cùng chuyên mục