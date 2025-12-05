Giải cứu em bé trong đám cháy lúc rạng sáng ở TPHCM

TPO - Rạng sáng 5/12, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, triển khai chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại quán ăn này.



Hình ảnh lực lượng chức năng khống chế vụ cháy.

Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, khiến nhiều người dân khu vực hoảng loạn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa khu vực, triển khai các phương án chữa cháy và ngăn chặn cháy lan.

Lực lượng cứu hỏa sử dụng xe thang tiếp cận từ trên cao để cứu người và tài sản bên trong. Lực lượng y tế cũng được huy động, túc trực sẵn sàng hỗ trợ.

Đến gần 6 giờ sáng, một em bé mắc kẹt trong đám cháy đã được lực lượng chức năng đưa xuống an toàn bằng thang cứu hộ. Công tác dập lửa sau đó tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về người và tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.