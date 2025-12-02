Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Truy tìm hai nghi can liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến

Nguyễn Dũng
TPO - Cơ quan công an xác định hai nghi can trú tại tỉnh Gia Lai là chủ tài khoản nhận tiền của các vụ lừa đảo trực tuyến nên phát thông báo kêu gọi ra trình diện để phục vụ việc điều tra.

Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 26/2 tại phường Khánh Hội, TPHCM.

Theo hồ sơ, ngày 24/2 ông N.C.Q. (44 tuổi) lên mạng xã hội tìm việc làm và thấy quảng cáo tuyển dụng của một công ty nên gửi email ứng tuyển, cung cấp thông tin cá nhân.

Sau đó, một người gọi điện tự xưng là nhân viên tuyển dụng, hướng dẫn ông Q. tham gia các “dự án” của công ty để được nhận việc. Đối tượng dẫn dắt ông Q. đầu tư qua các đường link kèm cam kết lợi nhuận cao.

Ban đầu, ông Q. chuyển 1 triệu đồng và được báo “thắng nhiệm vụ” với số tiền 1,98 triệu đồng. Thấy có lợi nhuận, ông Q. tiếp tục chuyển tiền nhiều lần, tổng cộng hơn 80 triệu đồng.

Ngày 26/2, ông Q. được thông báo “đầu tư thắng lớn”, lãi 242,7 triệu đồng. Khi ông Q. yêu cầu rút tiền, nhóm đối tượng yêu cầu ông chuyển trước 60,89 triệu đồng để “chia lãi” với người hướng dẫn mới được nhận tiền.

Sau khi làm theo, ông Q. tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm 60,89 triệu đồng nữa để hoàn tất giao dịch. Đến lúc này, ông Q. nghi bị lừa nên trình báo công an.

Từ điều tra ban đầu, Công an TPHCM xác định hai chủ tài khoản nhận tiền từ ông Q. gồm: Nguyễn Kế Mẫn (sinh năm 1995; thường trú: Xóm Hiệp Đồng, thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) và Đặng Văn Kiếm (sinh năm 1999; thường trú: Thôn Đại Lợi, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai)

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát thông báo truy tìm Mẫn và Kiếm, đồng thời đề nghị hai người này sớm trình diện.

Ai có thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ: 96 Võ Văn Kiệt, phường Sài Gòn, TPHCM), cán bộ điều tra Nguyễn Minh Quang, số điện thoại 0909 709 269 để phối hợp cung cấp thông tin.

Nguyễn Dũng
