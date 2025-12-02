Bắt đối tượng vào tiệm vàng ở trung tâm TPHCM cướp giật

TPO - Giữa trưa, Huy mặc áo tím, đội nón kết, bước vào tiệm vàng Kim Yến trên đường Cô Giang (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) giả vờ hỏi mua 2 dây lắc vàng 18K có tổng trọng lượng khoảng 1,5 lượng. Trong lúc chủ tiệm đưa sản phẩm cho xem, Huy bất ngờ giật hai dây lắc rồi lao ra ngoài tẩu thoát.

Ngày 2/12, Công an phường Cầu Ông Lãnh thông tin về vụ việc truy bắt nhanh kẻ cướp tiệm vàng trên địa bàn.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 30/11, một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc áo tím, đội nón kết đến tiệm vàng Kim Yến trên đường Cô Giang và yêu cầu xem hai dây lắc vàng 18K có tổng trọng lượng khoảng 1,5 lượng.

Huy bị bắt giữ sau khi gây án. Ảnh C.A

Trong lúc chị N.T.Y. – chủ tiệm vàng đưa sản phẩm cho xem, Huy bất ngờ giật hai dây lắc rồi lao ra ngoài tẩu thoát. Chủ tiệm vàng sau đó trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, thượng tá Nguyễn Minh Tâm, Trưởng Công an phường, cùng trung tá Thân Thành Hải, Phó trưởng Công an phường Cầu Ông Lãnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo triển khai truy xét đối tượng.

Lực lượng công an phường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM khẩn trương rà soát, truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18h cùng ngày – chỉ gần 6 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng trinh sát đã xác định được vị trí và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Quốc Huy (SN 1978).

Tại cơ quan điều tra, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an cũng đã thu hồi được toàn bộ tang vật bị chiếm đoạt.

Hiện vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an phường Cầu Ông Lãnh khuyến cáo các chủ tiệm vàng tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm, như: Lắp đặt camera giám sát chất lượng cao, hệ thống báo động thông minh, kiểm soát người ra vào, bổ sung nhân sự bảo vệ và thường xuyên tập huấn cho nhân viên các kỹ năng xử lý tình huống cướp giật.