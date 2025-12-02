Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt đối tượng vào tiệm vàng ở trung tâm TPHCM cướp giật

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa trưa, Huy mặc áo tím, đội nón kết, bước vào tiệm vàng Kim Yến trên đường Cô Giang (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) giả vờ hỏi mua 2 dây lắc vàng 18K có tổng trọng lượng khoảng 1,5 lượng. Trong lúc chủ tiệm đưa sản phẩm cho xem, Huy bất ngờ giật hai dây lắc rồi lao ra ngoài tẩu thoát.

Ngày 2/12, Công an phường Cầu Ông Lãnh thông tin về vụ việc truy bắt nhanh kẻ cướp tiệm vàng trên địa bàn.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 30/11, một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc áo tím, đội nón kết đến tiệm vàng Kim Yến trên đường Cô Giang và yêu cầu xem hai dây lắc vàng 18K có tổng trọng lượng khoảng 1,5 lượng.

z7283787364983-b2444eae558e5b717bcff3d8719dbb0e.jpg
Huy bị bắt giữ sau khi gây án. Ảnh C.A

Trong lúc chị N.T.Y. – chủ tiệm vàng đưa sản phẩm cho xem, Huy bất ngờ giật hai dây lắc rồi lao ra ngoài tẩu thoát. Chủ tiệm vàng sau đó trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, thượng tá Nguyễn Minh Tâm, Trưởng Công an phường, cùng trung tá Thân Thành Hải, Phó trưởng Công an phường Cầu Ông Lãnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo triển khai truy xét đối tượng.

Lực lượng công an phường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM khẩn trương rà soát, truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18h cùng ngày – chỉ gần 6 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng trinh sát đã xác định được vị trí và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Quốc Huy (SN 1978).

Tại cơ quan điều tra, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an cũng đã thu hồi được toàn bộ tang vật bị chiếm đoạt.

Hiện vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an phường Cầu Ông Lãnh khuyến cáo các chủ tiệm vàng tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm, như: Lắp đặt camera giám sát chất lượng cao, hệ thống báo động thông minh, kiểm soát người ra vào, bổ sung nhân sự bảo vệ và thường xuyên tập huấn cho nhân viên các kỹ năng xử lý tình huống cướp giật.

Nguyễn Dũng
#cướp vàng #TP.HCM #truy bắt #giật vàng #tiệm vàng #cướp tiệm vàng #công an tphcm #vàng 18K

Xem thêm

Cùng chuyên mục