Pháp luật

Giọt nước mắt muộn màng của nhóm thiếu niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

Nguyễn Dũng
TPO - Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM vừa thi hành lệnh giữ khẩn cấp nhóm thanh, thiếu niên có hành vi mang hung khí tự chế đi “giải quyết mâu thuẫn”. Những giọt nước mắt muộn màng của các em không thể xóa đi nỗi thất vọng của gia đình, thầy cô khi nghe lệnh giữ người được công bố.

Theo thông tin từ Công an phường, tối 19/11, trong quá trình nắm địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện hai nhóm thiếu niên hẹn nhau tại công viên để hỗ trợ bạn “đánh nhau” sau khi xảy ra tranh cãi trên mạng. Các đối tượng liên lạc qua ứng dụng Messenger, tập hợp lực lượng và chuẩn bị hung khí để đối đầu.

Clip Công an đọc lệnh giữ người khẩn cấp với nhóm thiếu niên. Nguồn C.A

Kiểm tra tại hiện trường, Công an phường đã kịp thời khống chế và đưa về trụ sở 15 đối tượng, trong đó có 10 người dưới 18 tuổi. Đáng chú ý, nhiều em mang theo hung khí tự chế nguy hiểm, gồm: L.V.H.T. (2007) - sử dụng súng bắn đạn cao su tự chế; T.Q.A. (2009) - mang theo dao tự chế; Đ.T.A. (2009) - sử dụng dao tự chế cán sắc, dài; H.P.M.T. (2008) - mang theo dao đầu nhọn.

Theo điều tra ban đầu, mâu thuẫn bắt nguồn từ tranh cãi giữa hai thiếu niên thuộc hai nhóm. Thay vì giải hòa, các em lại chọn cách tụ tập bạo lực, mang theo hung khí để thể hiện “chỗ đứng”. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến thương vong, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

585580448-122111480799050576-4880599400462301768-n.jpg
Nhóm thiếu niên cùng hung khí tại cơ quan công an. Ảnh C.A

Sau một tuần củng cố hồ sơ, đến chiều 27/11, Công an phường Đông Hưng Thuận đã ra 9 lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng trực tiếp mang hung khí và tham gia tổ chức, kích động bạo lực. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng làm rõ đầy đủ các tình tiết, mắt xích liên quan.

Một cán bộ Công an phường cho biết: “Đây là điều không ai mong muốn. Những giọt nước mắt muộn màng của các em không thể xóa đi nỗi thất vọng của gia đình, thầy cô khi nghe lệnh giữ người được công bố.”

Từ vụ việc này, Công an phường Đông Hưng Thuận gửi thông điệp cảnh tỉnh đến thanh thiếu niên: Đừng vì phút bốc đồng mà đánh mất tương lai. Điều các em cần hướng đến phải là trường học, giảng đường — không phải là còng số 8 hay chiếc xe chuyên dụng đưa người vi phạm rời khỏi hiện trường.

584873271-122111480913050576-3681373502895092946-n.jpg
587039462-122111480871050576-5846044936118637611-n.jpg
584710065-122111480949050576-5370877479318933343-n.jpg
584305567-122111480985050576-7095025034129443583-n.jpg
Các thiếu niên cùng hung khí tịch thu được. Ảnh C.A

Công an phường khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ người dân; nhưng với những hành vi coi thường pháp luật, lực lượng sẽ xử lý nghiêm minh, đúng quy định để đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

“Giang hồ nhí” và ranh giới pháp lý mong manh

Ở góc nhìn pháp lý, Luật sư Đậu Thị Quyên - Giám đốc Công ty Luật SOLA, khẳng định hành vi mang hung khí tấn công người khác, đe dọa, phá hoại tài sản hoặc tụ tập gây rối không còn là vi phạm nhẹ, mà có dấu hiệu cấu thành tội phạm theo Bộ luật Hình sự.

Các thiếu niên chưa đủ trưởng thành về nhận thức pháp luật, nên trách nhiệm quản lý của gia đình và nhà trường là yếu tố then chốt. Nếu buông lỏng hoặc xem nhẹ các dấu hiệu lệch chuẩn từ sớm, rất dễ hình thành các nhóm “giang hồ nhí” mang tính tập thể — điều đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

"Nếu các hành vi bạo lực này không được xử lý nghiêm và toàn diện, có thể kéo theo hệ quả: lan rộng “văn hóa bạo lực” trong học đường; môi trường công cộng trở nên mất an toàn; và tương lai của chính những đứa trẻ sa ngã bị hủy hoại, khi các em mang tiền án, tiền sự từ quá sớm — rất khó tái hòa nhập cộng đồng, học tập và lập nghiệp", Luật sư Quyên nhận định.

Nguyễn Dũng
