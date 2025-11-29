Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người phụ nữ tử vong nghi rơi từ sân thượng chung cư ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Sáng 29/11, Công an phường Tân Sơn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ một người phụ nữ tử vong tại chung cư Phúc Yên trên đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn.

Khoảng 6h cùng ngày, người dân sinh sống tại chung cư nghe tiếng động mạnh. Kiểm tra khu vực phía dưới tòa nhà, họ phát hiện một phụ nữ nằm bất động và đã tử vong. Qua ghi nhận ban đầu, nạn nhân có dấu hiệu đa chấn thương trên cơ thể.

Clip hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng công an và y tế nhanh chóng có mặt, triển khai công tác bảo vệ hiện trường và tiến hành các bước khám nghiệm.

Đến hơn 8h15, khu vực xảy ra vụ việc vẫn được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ điều tra, lấy lời khai nhân chứng và thu thập chứng cứ.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là phụ nữ hơn 35 tuổi.

img-6268.jpg
Hiện trường vụ việc.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được công an làm rõ.

Nguyễn Dũng
