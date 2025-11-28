Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ô tô bị 'vò nát' sau cú đấu đầu kinh hoàng ở Lâm Đồng, 2 người tử vong tại chỗ

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xe khách chạy hướng Đồng Nai - Đắk Lắk va chạm trực diện với ô tô 4 chỗ khi đi qua tỉnh Lâm Đồng. Vụ tai nạn khiến hai người trên xe con tử vong tại chỗ.

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và ô tô 4 chỗ khiến ba người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h25 cùng ngày, tài xế C.N.L (45 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển xe khách biển số 50F-008.34 chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk.

Khi đến đoạn qua xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), xe khách va chạm với ô tô con biển số 48A-128.25 do anh P.H.Q (44 tuổi, trú xã Quảng Sơn, Lâm Đồng) điều khiển theo hướng ngược lại.

z7270363295356-53e92213d53c202ad2d8c3aa39cf2099-4968.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
z7270363310783-1c583059a710e487eadeec269a902d73.jpg
Ô tô con biến dạng hoàn toàn.

Cú tông mạnh khiến ô tô con biến dạng hoàn toàn. Hai người trên xe con là anh Đ.X (31 tuổi) và anh K.A.T (37 tuổi, cùng trú xã Tuy Đức, Lâm Đồng) tử vong tại chỗ. Tài xế P.H.Q bị thương.

Thái Lâm
#tai nạn giao thông #Lâm Đồng #xe khách #ô tô #điều tra nguyên nhân #Đồng Nai #Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục