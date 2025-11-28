Tỷ lệ tử vong liên quan động mạch chủ ngày càng tăng

TPO - Theo thống kê, tỉ lệ tử vong do phình – bóc tách động mạch chủ trên thế giới đã tăng từ 2,49 lên 2,78 trường hợp trên 100.000 dân/10 năm. Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam nằm trong nhóm có mức tăng cao nhất với mức tăng ước tính 1,17 đến 2,33 lần trong 20 năm.

Ngày 28/11, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức Hội nghị Khoa học Phẫu thuật và Can thiệp cấp cứu động mạch chủ, quy tụ hơn 150 bác sĩ và chuyên gia trong các lĩnh vực tim mạch, phẫu thuật tim - lồng ngực, gây mê hồi sức tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Nguyễn Phi Hùng - Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, các bệnh lý phình – bóc tách động mạch chủ là nhóm bệnh lý có diễn tiến nhanh, tỷ lệ tử vong cao và đòi hỏi sự phối hợp đa chuyên khoa trong chẩn đoán, điều trị và hồi sức.

TS.BS Nguyễn Phi Hùng - Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long phát biểu.

Theo số liệu thống kê từ Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD = Global Burden of Disease 2010), tỉ lệ tử vong do phình – bóc tách động mạch chủ trên thế giới đã tăng từ 2,49 lên 2,78 trường hợp trên 100.000 dân/10 năm. Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam nằm trong nhóm có mức tăng cao nhất, với mức tăng ước tính 1,17 đến 2,33 lần trong 20 năm. Thực tế lâm sàng cho thấy thời gian phát hiện và xử trí sớm có ý nghĩa quyết định trong cứu sống người bệnh.

Theo TS.BS Hùng, trong những năm qua, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long kiên trì theo đuổi định hướng phát triển đồng bộ nhân lực và công nghệ. Đây là hai trụ cột quan trọng giúp nâng tầm năng lực điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp. Trong chẩn đoán các bệnh lý phình – bóc tách động mạch chủ, hai hệ thống MRI 3.0 Tesla và MSCT 256 lát cắt đã giúp nâng cao đáng kể năng lực đánh giá hình thái tổn thương của động mạch chủ. Qua đó, giúp bác sĩ nhanh chóng quan sát chi tiết cấu trúc thành mạch, xác định chính xác vị trí và mức độ lan rộng của bóc tách cũng như phát hiện sớm các biến chứng liên quan. “Đây là nền tảng quan trọng hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị phù hợp và kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng điều trị an toàn cho người bệnh”, BS Hùng nhấn mạnh.

ThS.BS.CKII Trần Phước Hòa, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch – Lồng ngực – Hồi sức sau phẫu thuật tim, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trình bày tại hội nghị.

ThS.BS.CKII Trần Phước Hòa, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch – Lồng ngực – Hồi sức sau phẫu thuật tim, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết thêm, xu hướng điều trị bệnh lý động mạch chủ hiện nay là ưu tiên các phương pháp ít xâm lấn nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao, giúp người bệnh hồi phục tốt hơn và giảm biến chứng.

Trong can thiệp mạch máu, kỹ thuật TEVAR – đặt stent-graft qua đường nội mạch để che phủ vùng tổn thương vẫn là lựa chọn quan trọng nhất trong điều trị bóc tách động mạch chủ type B biến chứng và hiện cũng được áp dụng cho nhiều trường hợp có nguy cơ cao. Ngoài ra, các kỹ thuật can thiệp mới như hybrid repair hay stent-graft phân nhánh/đục lỗ đang mở ra thêm nhiều lựa chọn điều trị cho những tổn thương phức tạp.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân liên quan bệnh động mạch chủ tại TP Cần Thơ.

TS.BS. Vũ Thị Thục Phương - Khoa Gây mê hồi sức – Bệnh viện Tim Hà Nội chỉ ra nguyên nhân gây tổn thương động mạch chủ là do môi trường hoặc di truyền. Nếu không được theo dõi và điều trị, các tình trạng này có thể dẫn đến nguy cơ tử vong đột ngột, bao gồm: Bệnh lý di truyền ở người trẻ như hội chứng Marfan, các bệnh mô liên kết như hội chứng Ehler-Danlos, hội chứng Turner, xơ cứng bì và bệnh thận đa nang; Chấn thương vùng ngực hoặc bụng; Tăng huyết áp, Xơ vữa động mạch. Các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh động mạch chủ như: tuổi, hút thuốc lá, tăng huyết áp, Tăng cholesterol máu, Xơ vữa động mạch, các bệnh lý di truyền…

Theo BS Phương, việc xử trí các tình huống cấp cứu liên quan đến động mạch chủ đòi hỏi một cách tiếp cận đa chuyên khoa với sự phối hợp của nhiều nhân viên y tế khác nhau. Mặc dù các phương pháp điều trị đã có nhiều tiến bộ về mặt công nghệ, song nguy cơ và tỷ lệ tử vong liên quan đến phẫu thuật vẫn còn cao.