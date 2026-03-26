Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bé gái mới biết đi bị ngã vào thùng nước khiến ngưng tim ngưng thở

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ một khoảnh khắc lơ là của người lớn, bé gái 14 tháng tuổi đang trong giai đoạn chập chững biết đi đã ngã cắm đầu vào thùng nước, rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Nhờ được cấp cứu kịp thời, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau nỗ lực điều trị tích cực.

Ngày 26/3, BS-CKII Nguyễn Minh Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp ngạt nước rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhi là bé gái H.D.Y.V. (14 tháng tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang).

Theo người nhà, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, bé V. bị té vào thùng nước trong nhà, không rõ thời gian ngạt. Khi được phát hiện, bé đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn.

Trẻ lập tức được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, ê kíp cấp cứu tiến hành đặt nội khí quản, hồi sức tim phổi bằng ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng và tiêm adrenalin (là thuốc cấp cứu giúp tim đập lại, nâng huyết áp và duy trì tuần hoàn trong tình huống nguy kịch).

Sau nỗ lực cấp cứu, tim bệnh nhi đập trở lại. Bé được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

y-t.jpg
Bệnh nhi được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố

Tại thời điểm nhập viện, bé V. hôn mê sâu, co giật, co gồng, nồng độ oxy máu chỉ đạt 84% (bình thường trên 95%), nhịp tim nhanh, huyết áp tụt. Kết quả xét nghiệm cho thấy, trẻ bị toan chuyển hóa nặng (tình trạng máu bị nhiễm axit do thiếu oxy, có thể gây suy đa cơ quan do thiếu oxy máu). Hình ảnh X-quang phổi ghi nhận thâm nhiễm hai bên, hình ảnh CT-Scan não cho thấy trẻ bị phù não lan tỏa.

Theo BS Minh Tiến, đây là trường hợp ngạt nước giờ thứ 6, kèm thiếu oxy não và viêm phổi hít, những biến chứng có nguy cơ tử vong cao hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nếu không xử trí kịp thời.

Bệnh nhi nhanh chóng được điều trị tích cực với thở máy, chống phù não, kiểm soát co giật, dùng kháng sinh, đồng thời điều chỉnh rối loạn điện giải và thăng bằng toan – kiềm. Các bác sĩ đã áp dụng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não, hạn chế tổn thương do thiếu oxy kéo dài. Sau quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhi dần cải thiện, dấu hiệu sinh tồn ổn định hơn.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo tai nạn ngạt nước ở trẻ nhỏ có thể xảy ra ngay trong chính môi trường sinh hoạt hàng ngày. Những vật dụng quen thuộc như xô, chậu, thùng nước nếu không được đậy kín đều tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt với trẻ đang tập đi, tò mò và chưa có khả năng tự bảo vệ.

Khi phát hiện trẻ bị ngạt nước, cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi môi trường nguy hiểm, kiểm tra nhịp thở và tiến hành sơ cứu ngay bằng ép tim ngoài lồng ngực và hà hơi thổi ngạt nếu trẻ ngưng thở, tím tái. Tuyệt đối không thực hiện các thao tác sai như xốc nước, lăn lu hay ấn bụng vì có thể làm mất “thời gian vàng” cứu sống trẻ.

Để tránh các tai nạn tương tự có thể xảy ra cho trẻ, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chủ động phòng ngừa bằng cách đậy kín các dụng cụ chứa nước, không để trẻ một mình trong nhà tắm hoặc khu vực có nguy cơ ngập nước. Với trẻ lớn, cần giám sát khi tắm sông, suối, đồng thời trang bị kỹ năng bơi và an toàn dưới nước.

