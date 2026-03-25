Sức khỏe

Mắc bệnh viêm mạch hiếm gặp, cô gái được chẩn đoán là viêm dạ dày

Vân Sơn
TPO - Sau nhiều tháng điều trị đau dạ dày không hiệu quả, nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và được phát hiện mắc ban xuất huyết Schonlein – Henoch. Đây là bệnh hiếm, dễ nhầm lẫn nhưng có thể gây biến chứng thận nghiêm trọng.

Ngày 25/3, thông tin từ khoa Nội Tổng Quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp mắc ban xuất huyết Schonlein – Henoch. Đây là bệnh lý viêm mạch máu nhỏ hiếm gặp với biểu hiện không điển hình, dễ nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa thông thường.

xa.jpg
Bệnh nhân có biểu hiện phát ban như mang tất ở chân

Bệnh nhân là chị P.C.D. (23 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Theo ghi nhận, bệnh khởi phát bằng những cơn đau quặn quanh rốn, mức độ tăng dần, kèm theo nôn ói nhiều lần. Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện trên da bệnh nhân xuất hiện ban xuất huyết, tập trung ở chân và tay trái, phân bố đối xứng hai chi dưới, dấu hiệu đặc trưng của bệnh lý viêm mạch.

Trước đó, bệnh nhân từng khám tại cơ sở y tế và được chẩn đoán viêm dạ dày, điều trị bằng thuốc nhưng không cải thiện. Tại Bệnh viện Xuyên Á, thông qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ban xuất huyết Schonlein – Henoch, kèm theo dấu hiệu tổn thương thận và ruột. Người bệnh đối mặt với biến chứng có thể diễn tiến nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.

Sau chẩn đoán, các bác sĩ đã tiến hành điều trị tích cực cho bệnh nhân. Sau 1 tuần theo dõi, điều trị liên tục, tình trạng bệnh nhân ổn định, sức khỏe bình phục tốt. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân cần tiếp tục theo dõi và tái khám định kỳ để phát hiện sớm các biến chứng liên quan đến thận.

Theo BS-CKI Hồ Ngọc Việt, Trưởng khoa Nội Tổng Quát, ban xuất huyết Schonlein – Henoch là bệnh viêm mạch hệ thống, hiện chưa xác định rõ nguyên nhân. Một số giả thuyết cho rằng bệnh có thể liên quan đến cơ chế tự miễn, yếu tố môi trường, nhiễm vi rút, nhiễm trùng hoặc sau tiêm vắc xin.

benh-nhan-4528.jpg
Sau khi được bác sĩ điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh đã bình phục tốt

Bệnh thường biểu hiện bằng ban xuất huyết ngoài da với dạng phân bố đặc trưng hình dạng như mang găng tay, mang tất ở chân, kèm theo các tổn thương ở khớp, đường tiêu hóa và đặc biệt là ở thận. Trong đó, tổn thương thận là yếu tố nguy hiểm nhất, có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào và tiến triển thành bệnh thận mạn tính nếu không được theo dõi chặt chẽ.

Theo BS Việt, hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu để phòng ngừa biến chứng bệnh viêm mạch hệ thống lên thận. Khi thấy xuất hiện ban xuất huyết trên da, người bệnh không nên tự ý điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá chính xác”.

Các chuyên gia cũng lưu ý, sau điều trị, bệnh nhân mắc Schonlein – Henoch cần tuân thủ lịch tái khám, đặc biệt trong 6 tháng đầu kể từ khi khởi bệnh. Dù triệu chứng có thể thuyên giảm, tổn thương thận vẫn có nguy cơ tiến triển âm thầm gây ra các biến chứng như đái máu, hội chứng thận hư hoặc suy thận mạn tính.

