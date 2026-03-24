Sức khỏe

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu điều tra vụ ngộ độc tập thể tại Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
TPO - Vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), hiện đã có 19 người nhập viện. Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý.

Ngày 24/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành văn bản yêu cầu điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 24/3 đã có 19 trường hợp phải nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại một điểm kinh doanh tại xã Tịnh Khê.

Đây là vụ ngộ độc tập thể thứ hai liên quan đến bánh mì xảy ra tại Quảng Ngãi trong thời gian gần đây. Trước đó, vào tháng 12/2025, vụ ngộ độc tại tiệm bánh mì Hồng Vân khiến hơn 200 người mắc, nguyên nhân được xác định do nhiễm vi sinh vật, bao gồm cả vi khuẩn Salmonella.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Lập kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, thông qua nhiều hình thức truyền thông, cho các cán bộ quản lý an toàn thực phẩm và chủ cơ sở kinh doanh về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm hàng ngày và gửi báo cáo điều tra chi tiết về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

