Số ca ngộ độc nghi do ăn bánh mì ở TPHCM tiếp tục tăng mạnh

Sáng 4/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết đến thời điểm này bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 54 ca ngộ độc nghi do ăn bánh mì tại một tiệm bánh trên địa bàn phường Vũng Tàu, TPHCM.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

UBND phường Vũng Tàu đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành ngay sau khi ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến một tiệm bánh mì trên đường Đồ Chiểu, thường được người dân gọi là "bánh mì không tên".

Qua kiểm tra, thông tin ban đầu ghi nhận, tiệm bánh mì này vừa chuyển về đường Đồ Chiểu, hoạt động bán hàng từ chiều đến tối. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đang chuẩn bị dọn hàng. Người này cho biết trong chiều 2/3 đã bán khoảng 170 ổ bánh mì cho khách.

Tiệm bánh mì không tên tại thời điểm Đoàn kiểm tra liên ngành phường Vũng Tàu đến làm việc vào chiều 3/3.

Đoàn kiểm tra cho biết, điểm bán được bố trí ở mặt tiền đường Đồ Chiểu, trong khi khu vực sơ chế thực phẩm đặt tại nhà riêng ở địa chỉ khác trên đường Triệu Việt Vương. Qua kiểm tra thực tế, khu sơ chế được dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Cơ sở xuất trình được giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và giấy khám sức khỏe theo quy định.

Tuy nhiên, chủ tiệm chưa chứng minh được nguồn gốc một số nguyên liệu đầu vào. Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu pate, thịt, bơ và một số thành phần khác để test nhanh. Kết quả bước đầu chưa phát hiện các chất bảo quản bị cấm như formol, hàn the. Dù vậy, cơ sở trên vẫn được yêu cầu tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận chính thức từ cơ quan chuyên môn, đồng thời tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như Tiền Phong đã thông tin, sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh trên đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu, TPHCM), trong ngày 3/3, đã có ít nhất 6 trường hợp nhập viện điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói...nghi do ngộ độc thực phẩm.

Tất cả các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết đã ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu), trước khi xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Anh T. - một trong số các bệnh nhân nhập viện điều trị, cho biết khoảng 18 giờ 30 ngày 2/3, gia đình anh đã mua 3 ổ bánh mì về dùng cho bữa tối. Các ổ bánh mì đều là loại “đầy đủ”, gồm pate, thịt, chả, rau sống và các loại gia vị.

Tuy nhiên, sau khi ăn, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, cả ba người trong gia đình anh lần lượt xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, buồn nôn và nôn ói liên tục. Nhận thấy tình trạng không thuyên giảm, cả gia đình đã đến bệnh viện kiểm tra.

Tương tự, một đôi vợ chồng khác cũng nhập viện với các biểu hiện lâm sàng tương tự sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh nói trên. Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, theo dõi sức khỏe và điều trị triệu chứng cho những bệnh nhân trên.

Bác sĩ Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, bệnh viện đã có kết luận ban đầu. Theo đó, các trường hợp nhập viện nói trên nghi do nhiễm vi sinh dẫn đến ngộ độc thực phẩm.