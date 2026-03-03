Bộ Y tế yêu cầu địa phương sẵn sàng nguồn lực triển khai Nghị định 46 từ 16/4

TPO - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân lực, tổ chức bộ máy và cơ sở kĩ thuật để triển khai các quy định mới về an toàn thực phẩm (ATTP), trong bối cảnh Chính phủ quyết định điều chỉnh lộ trình áp dụng đến giữa tháng 4/2026.

Trước đó, ngày 26/1/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật An toàn thực phẩm. Tiếp đó, ngày 27/1/2026, Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP được ban hành, quy định về công bố, đăng kí sản phẩm thực phẩm. Đây được xem là những văn bản quan trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động quản lí nhà nước cũng như sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tuy nhiên, để bảo đảm các địa phương có đủ thời gian chuẩn bị nguồn lực triển khai, ngày 4/2/2026, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP, điều chỉnh lộ trình thực thi pháp luật về ATTP. Theo đó, Nghị định 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP được tạm ngưng hiệu lực đến hết ngày 15/4/2026. Việc lùi thời hạn nhằm giúp các địa phương chủ động kiện toàn tổ chức, tránh bị động khi các quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 16/4/2026.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 từ ngày 16/4.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, phân công rõ cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng kiểm tra nhà nước về ATTP trên địa bàn. Đồng thời, các địa phương cần đánh giá, lựa chọn và chỉ định các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đủ năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu quản lí trong giai đoạn mới.

Bộ Y tế nhấn mạnh, công tác chuẩn bị phải được thực hiện đồng bộ, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. Các địa phương cần công khai danh sách cơ quan kiểm tra và cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định trên cổng thông tin điện tử để tổ chức, cá nhân thuận tiện tra cứu và thực hiện. Hiện Bộ Y tế đã đăng tải danh sách 6 cơ quan kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và 27 cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định trên cổng thông tin của Bộ.

Cùng với đó, việc triển khai phải tuân thủ nguyên tắc “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Đây được coi là yêu cầu xuyên suốt nhằm nâng cao tính minh bạch, tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm trong quản lí ATTP.

Để hạn chế tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm thông quan nhanh chóng, tránh tình trạng hàng hóa xuất nhập khẩu bị ùn ứ tại cửa khẩu. Song song với đó là yêu cầu phân cấp triệt để, chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã hoàn thiện thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng thẩm quyền.

Công tác giám sát chuyên môn cũng được đặt ra ở mức chặt chẽ hơn. Các địa phương cần kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lí nhà nước, cơ quan kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, tổ chức thử nghiệm đã đăng kí hoạt động, cũng như các tổ chức đánh giá sự phù hợp và chứng nhận các hệ thống như HACCP, ISO/IEC 17025, IFS, BRC, FSSC hoặc tương đương tại Việt Nam. Hằng năm, kế hoạch kiểm tra định kì phải được xây dựng và triển khai, đồng thời sẵn sàng tổ chức kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn liên quan đến sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lí, các địa phương phải kịp thời báo cáo bằng văn bản về các bộ quản lí chuyên ngành như Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, đồng thời gửi Bộ Y tế với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mốc thời gian 16/4/2026 được xem là “giờ G” để các quy định mới chính thức đi vào cuộc sống. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm được kì vọng sẽ bảo đảm quá trình chuyển tiếp diễn ra thông suốt, nâng cao hiệu lực quản lí nhà nước về an toàn thực phẩm trong thời gian tới.