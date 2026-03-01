'Lao' vào bệnh viện lúc nửa đêm, trao sự sống cho người lạ

TPO - Nhận cuộc gọi lúc nửa đêm, nhiều tình nguyện viên tại Đắk Lắk lập tức đến bệnh viện hiến tiểu cầu, trao cơ hội sống cho bệnh nhân xa lạ. Họ sẵn sàng từ chối những cuộc vui, giữ sức khỏe để cứu người.

Giữa lúc phố phường còn chìm trong giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Với những tình nguyện viên hiến máu, hiến tiểu cầu, đó là tín hiệu của một ca cấp cứu đang cần được tiếp sức. Không chần chừ, họ bật dậy, lên đường trao cơ hội sống cho người lạ.

Anh Võ Phụng Hoàng (SN 1977, phường Tân Lập, Đắk Lắk) là một trong những người như thế. Kể lại cuộc gọi cứu người trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, anh cho biết đang ngủ thì điện thoại bất ngờ reo lúc 1h sáng. Thấy số của người điều hành câu lạc bộ hiến máu, anh hiểu ngay đó là ca cấp cứu khẩn cấp nên lập tức đến bệnh viện.

Sau khi hoàn tất thủ tục và các xét nghiệm, bác sĩ thông báo anh Hoàng đủ điều kiện hiến tiểu cầu. Tuy nhiên, khi vừa chuẩn bị lên ghế hiến, anh nhận tin bệnh nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Vừa về nhà chưa lâu, anh lại nhận cuộc gọi từ bệnh viện cần hỗ trợ tiểu cầu cho một bệnh nhân khác nên quay lại hiến và hoàn tất khi trời gần sáng. Đến 6h30, anh mới về tới nhà, kịp đưa gia đình đi chơi Tết theo kế hoạch, buổi chiều tiếp tục chạy bộ 5km như thói quen hằng ngày.

"Sức khỏe sau khi hiến tiểu cầu không hề suy giảm nếu người hiến có chế độ sinh hoạt hợp lý. Anh mong muốn ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu, trao cơ hội sống cho người cần", anh Hoàng chia sẻ.

Anh Võ Phụng Hoàng nằm hàng giờ đồng hồ để hiến tiểu cầu cứu người.

Không riêng anh Hoàng, anh Phan Văn Giang (SN 1998, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk) cũng là một trong những tình nguyện viên tiêu biểu. Anh đã có hơn 30 lần hiến máu và tiểu cầu, luôn sẵn sàng lên đường khi có ca khẩn cấp. Mới đây nhất, sáng sớm mùng 2 Tết Nguyên đán, anh nhận được thông tin một bệnh nhi cần tiểu cầu gấp.

“Lúc đó tôi đang ở nhà ba mẹ, vừa thức dậy để chuẩn bị đi chơi Tết. Tôi nghĩ ai cũng sẽ đồng ý thôi, bởi với tôi, lên viện chỉ mất khoảng 3 tiếng rồi có thể đi chơi tiếp, nhưng với bệnh nhân, bác sĩ và người nhà, đó là 5 ngày Tết phải ở lại bệnh viện. Đó thực sự là một khoảnh khắc đầu năm ý nghĩa”, anh Giang cho hay.

Anh Phan Văn Giang hiến tiểu cầu cứu người hôm Mùng 2 Tết Nguyên đán.

Chia sẻ về cơ duyên đến với phong trào hiến máu, anh Giang cho biết nhờ đọc được các bài viết truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Năm 2022, trong lúc rảnh rỗi, anh chủ động đăng ký hiến máu tại một chương trình do một group trà đạo ở TP.HCM tổ chức, khi đó anh 25 tuổi. Từ đó, cứ 3 tháng một lần, anh lại tham gia các chương trình hiến máu vào dịp cuối tuần.

Năm 2024, khi tham gia Câu lạc bộ hiến máu khu vực Tây Nguyên (Đắk Lắk), anh được biết thời gian giữa hai lần hiến tiểu cầu chỉ khoảng 20 ngày, nhưng số người đủ điều kiện lại rất ít. Vì vậy, anh quyết định chuyển sang hiến tiểu cầu và từ đó luôn sẵn sàng lên đường mỗi khi có ca cần hỗ trợ.

“Động lực chính để tôi tiếp tục nghĩa cử hiến máu, hiến tiểu cầu là nụ cười của người nhà bệnh nhân sau mỗi ca cấp cứu. Tôi từng hai lần không đủ điều kiện hiến vì lỡ uống bia, nên từ đó chủ động từ chối các cuộc vui, tiệc tùng để luôn sẵn sàng khi có cuộc gọi bất ngờ. Tôi cũng duy trì chạy bộ sau giờ làm và ngủ đủ giấc để đảm bảo sức khỏe”, anh Giang thông tin.

Anh Lê Văn Bình - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ hiến máu khu vực Tây Nguyên, phụ trách điều phối máu và tiểu cầu cho các ca cấp cứu, cho biết dịp Tết vừa qua, câu lạc bộ đã hỗ trợ gần 30 ca hiến tiểu cầu. Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của các tình nguyện viên tiêu biểu như anh Võ Phụng Hoàng và anh Phan Văn Giang. “Có những cuộc gọi rơi vào giữa đêm khuya, khi hầu hết mọi người đã nghỉ ngơi, nhưng anh Hoàng và Giang vẫn thu xếp công việc để lên đường ngay. Đây là điều không phải ai cũng làm được”, anh Bình nói.

Anh Lê Văn Bình (bìa trái) động viên tình nguyện viên tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu.

Theo anh Lê Văn Bình, nhóm hiến tiểu cầu hiện có 236 thành viên tại nhiều địa phương ở Đắk Lắk, đã hỗ trợ hơn 80% ca cấp cứu nặng cần tiểu cầu trên địa bàn; nhiều tình nguyện viên sẵn sàng di chuyển 80 - 90km trong đêm để kịp hiến cho bệnh nhân. Anh Bình mong muốn lan tỏa tinh thần hiến máu, hiến tiểu cầu trong cộng đồng, để ngày càng có thêm nhiều người tham gia, kịp thời hỗ trợ bệnh nhân trong những thời điểm cấp bách.