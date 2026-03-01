Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai xe máy lao ầm ầm vào nhau, 5 người thương vong

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
TPO - Cú va chạm mạnh giữa 2 xe máy tại khu vực gần cầu Nước Min (xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi), khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngày 1/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tập trung cứu chữa cho 4 trường hợp tai nạn giao thông ở xã Sơn Tây Thượng, được đưa vào điều trị tại đây vào sáng cùng ngày.

Trong đó 1 trường hợp bị chấn thương sọ não, đa chấn thương nội tạng, đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, 3 trường hợp còn lại bị chấn thương phần mềm đang nằm tại Khoa Cấp cứu.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đang điều trị cho các nạn nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày tại khu vực gần cầu Nước Min (xã Sơn Tây Thượng) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 1 người tử vong, 4 người bị thương nặng.

Tại thời điểm trên 1 nhóm 5 người đi trên 2 xe máy với tốc độ cao, đã tự va chạm với nhau.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
