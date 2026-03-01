Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

TPO - Tối 28/2, tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Chương trình nghệ thuật chính luận nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Tham dự chương trình nghệ thuật có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước...

Thủ tướng Phạm Minh﻿ Chính dự chương trình nghệ thuật "Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước, vì dân".

Chương trình được tổ chức nhằm thể hiện lòng thành kính sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đối với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn, người học trò xuất sắc, người cộng sự trung thành, tận tụy bên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi.

Bác Hồ là người thầy mở đường, dẫn lối trên con đường Cách mạng và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người học trò xuất sắc đã cùng Bác Hồ đi qua những năm tháng gian lao nhất của Cách mạng Việt Nam bằng sự tận tụy, trung thành tuyệt đối và lòng yêu nước nồng nàn.

Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật chính luận.

Dù ở cương vị nào, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn luôn giữ cách sống mẫu mực của một đảng viên cộng sản chân chính theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là cán bộ lãnh đạo tận tâm, tận lực, vì nước, vì dân. Theo Người, “phải gần dân, hiểu dân và lắng nghe ý kiến của dân”.

Di sản lớn nhất mà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại chính là một cuộc đời thanh liêm, tận tụy, vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những giá trị ấy vẫn âm thầm chảy trong mạch nguồn lịch sử, trong tư tưởng, đạo đức và khát vọng phụng sự, nhắc nhớ thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về trách nhiệm xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu bản sắc...