Nguyên lãnh đạo TPHCM chia sẻ 'bí kíp' với ứng cử viên đại biểu Quốc hội trong độ tuổi Đoàn

Chiều 28/2, Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình bồi dưỡng cho ứng cử viên trong độ tuổi Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là dịp để các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, Thành Đoàn TPHCM, các chuyên gia chia sẻ, trao đổi thực tiễn hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp với các cán bộ Đoàn tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Là ĐBQH 3 khóa IX, XI và XIII cùng 3 khóa HĐND TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo nhấn mạnh vai trò của người đại biểu ở cơ quan quyền lực cao nhất (Quốc hội) và cơ quan quyền lực ở địa phương (thành phố, phường, xã).

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo trao đổi với các cán bộ Đoàn.

Theo bà Thảo, ĐBQH, đại biểu HĐND là người đại diện được cử tri bầu ra, được ủy quyền tham gia hoạt động tại nghị trường Quốc hội, HĐND. Để hoàn thành nhiệm vụ, một đại biểu dân cử cần đảm bảo những tiêu chí cơ bản về chính trị, đạo đức, có ý thức tốt trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phải có trách nhiệm, liên hệ thường xuyên với cử tri; có bản lĩnh làm đại biểu; phải biết đặt lợi ích của nhân dân, của chung lên trên.

“Chúng ta phải làm tốt vai trò cầu nối với dân, với cơ quan quyền lực, làm tốt vai trò được dân ủy quyền. Từ giám sát, chất vấn, phát biểu tại nghị trường đều phải làm tốt”, bà Thảo nêu những bài học rút ra sau ba khóa làm ĐBQH.

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM chia sẻ, việc được làm ĐBQH như bước vào một trường đại học lớn, trong khi đó làm đại biểu ở cấp địa phương thì cũng giúp mỗi người được trưởng thành về nhiều mặt. Đó là được tiếp cận nhiều thông tin về tình hình trong nước, quốc tế, bên cạnh những kỹ năng hoạt động nghị trường (kỹ năng phát biểu ở một nghị trường lớn, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận - phân tích thông tin, kỹ năng nói - nghe…).

Là ĐBQH khóa XV, bà Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận nhìn nhận, điều mà lúc này các ứng cử viên cần quan tâm nhất là sẽ trình bày chương trình hành động sao cho tự tin, tự nhiên nhất. Cần trình bày với dung lượng vừa phải, dễ nhớ và chuẩn bị tâm lý để trả lời các câu hỏi của cử tri. “Cố gắng trình bày chương trình hành động thật trơn tru, hướng sự quan tâm, liên quan đến người dân trên địa bàn ứng cử. Lưu ý cần trình bày chứ không phải đọc”, bà Phương chia sẻ.

ĐBQH Phan Thị Thanh Phương nêu ý kiến tại buổi chia sẻ.

Đối với các ứng cử viên là người trẻ thì càng phải thể hiện tinh thần học hỏi cao, chú ý lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên khác để đúc rút.

Nữ ĐBQH cũng dặn dò các bạn trẻ tham gia ứng cử cần chú ý đến sự chỉn chu trong tác phong, phong thái khi đến với buổi tiếp xúc cử tri. Ngoài ra, người ứng cử cũng nên có mặt sớm để có thời gian trao đổi, hỏi han cử tri, từ đó cũng tạo thiện cảm với cử tri.

“Nếu trúng cử, chúng ta có thêm một môi trường để học hỏi, rèn luyện và được làm việc trong môi trường đó. Nhưng nếu không may mắn thì cũng không sao cả vì chúng ta đã được tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử và cũng còn cơ hội để tiếp tục nỗ lực cho lần ứng cử sau”, bà Phan Thị Thanh Phương chia sẻ thêm.

Chân thành, cầu thị, nghiêm túc

Từ kinh nghiệm cá nhân, nhà báo Dương Thành Truyền - Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM đã chia sẻ “7 món” thiết yếu đối với những người tham gia ứng cử.

Đó là cần xem trọng việc xưng hô; phải biết giới thiệu về bản thân; nói dễ hiểu; nói dễ nhớ; nói cụ thể, có hình ảnh; nói chân thành, xúc động; chọn lọc câu chuyện, ngôn từ khi tiếp xúc cử tri.

Nam nhà báo lưu ý, khi đối diện, tiếp xúc với cử tri, công chúng cần ứng xử, có cách thưa chào cho đúng với văn hóa người Việt, nhất định không được sơ suất.

Các bạn cán bộ Đoàn, doanh nhân trẻ trao đổi cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo.

Để gây ấn tượng với cử tri, ứng cử viên nên chú ý giới thiệu những hoạt động có ý nghĩa của bản thân đối với cộng đồng, nhân dân. “Phần giới thiệu này giúp cử tri gửi gắm với chúng ta những điều mà có thể chúng ta sẽ thấu hiểu về con người, vùng đất và những giá trị khi chúng ta trở thành đại biểu”, ông Truyền chia sẻ.

Vị chuyên gia cũng cho rằng, bên cạnh việc nói đúng, nói trôi chảy, ứng cử viên cũng sẽ được cử tri cũng đánh giá cao khi dám thú nhận về những điều mình chưa biết. Khi đó, chúng ta có thể hẹn trả lời sau và điều này thể hiện sự chân thành. “Và sẽ có giá trị hơn khi có chi tiết gây xúc động”, ông nói thêm.

Các đại biểu và bạn trẻ tại buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: Ngô Tùng