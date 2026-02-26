Cử tri 3 phường ở TPHCM đi bầu cử sớm

TPO - Bốn điểm bầu cử sớm của TPHCM diễn ra tại phường Tam Thắng, phường Phước Thắng và xã Long Sơn nhằm tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ và người lao động làm việc dài ngày trên biển thực hiện quyền bầu cử.

6h30 sáng 26/2, mặc dù thời tiết mưa lớn nhưng 4 khu vực bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của TPHCM diễn ra đúng thời gian, quy trình.

Những cử tri này thuộc các đơn vị: Hải đoàn 129 Hải quân, Hải đoàn 128 (Quân chủng Hải quân); Hải đội Dân quân thường trực trên biển (thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM); Tiểu đoàn DK1 và Lữ đoàn 125 (thuộc Vùng 2 Hải quân), Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro cùng các nhà thầu, tàu và phương tiện đang làm việc.

Tại địa điểm sân bay Vũng Tàu - Khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc Ủy ban Bầu cử phường Tam Thắng với khoảng 2.800 cử tri là cán bộ, công nhân, kỹ sư làm việc tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, thường xuyên làm việc theo ca kíp và ra giàn khoan dài ngày. Những cử tri kể trên không thể tham gia bầu cử vào ngày 15/3 do làm nhiệm vụ trên biển vào thời gian này.

Sau các thủ tục kiểm tra thùng phiếu, niêm phong thùng phiếu theo quy định, đông đảo cử tri xếp hàng ngay ngắn để lần lượt thực hiện bầu cử đúng quy trình. Nhiều cử tri bày tỏ sự phấn khởi khi được tham gia bầu cử, đảm bảo quyền công dân lựa chọn đại biểu ưu tú.

Là một trong những cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên, cử tri Phạm Minh Tuấn, cán bộ thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro chia sẻ niềm hân hoan khi được tham gia bầu cử, đồng thời kỳ vọng bầu ra những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác tốt, gần gũi nhân dân, người lao động để làm cầu nối đến chính quyền.

Khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc Ủy ban Bầu cử phường Phước Thắng với khoảng 383 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 và Hải đoàn 128 Hải quân; địa điểm tại Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân (số 1451 đường 30/4).

Khu vực bỏ phiếu số 2 cũng thuộc phường Phước Thắng có 945 cử tri gồm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực; địa điểm tại Trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 (số 1669D đường Võ Nguyên Giáp).

Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn, với khoảng 450 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; địa điểm tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (thôn 2, xã Long Sơn).

Chùm ảnh ghi nhận tại các điểm bầu cử sớm tại TPHCM

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội đồng bầu cử TPHCM kiểm tra tại khu vực bầu cử số 4, phường Tam Thắng

Cử tri bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 4

Cử tri là cán bộ, công nhân, kỹ sư thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro hân hoan đi bầu cử

