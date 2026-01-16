100% cử tri giới thiệu ông Nguyễn Văn Được ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI

Ngày 16/1, Văn phòng UBND TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM Huỳnh Thị Thanh Hiền giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử theo quy định. Hội nghị cũng được giới thiệu lý lịch trích ngang và tiến hành thảo luận đối với từng người được giới thiệu ứng cử.

Trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm, các cử tri đã biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức giơ tay.

Kết quả, 100% cử tri đồng ý giới thiệu bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TPHCM tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy. Ảnh: Ngô Tùng

Đồng thời, 100% cử tri cũng biểu quyết đồng ý giới thiệu các cá nhân ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND TPHCM, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TPHCM và bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM.