Công bố cuốn sách về bước chuyển quan trọng của ngành tuyên giáo, dân vận

TPO - Cuốn sách "Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn" đã phản ánh sâu sắc, toàn diện việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo và dân vận.

Chiều 16/1, NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1 tập trung làm rõ vai trò, sứ mệnh, nhiệm vụ của ngành tuyên giáo và dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Phần 2 Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn. Phần 3 nêu quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của ngành tuyên giáo và dân vận trong kỷ nguyên mới.

Cuốn sách Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn.

Cuốn sách chỉ rõ vai trò tiên phong, trách nhiệm kiến tạo, định hướng tư tưởng, thống nhất nhận thức “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Cuốn sách cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, góp phần định hướng việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư - nhấn mạnh cuốn sách là kết quả của quá trình tổng kết nghiêm túc, công phu, có hệ thống thực tiễn công tác tuyên giáo và dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Điểm nổi bật xuyên suốt, đồng thời là giá trị cốt lõi của cuốn sách là việc làm rõ bước chuyển quan trọng từ tư duy lý luận sang hành động thực tiễn trong công tác tuyên giáo và dân vận nhiệm kỳ Đại hội XIII. Sau khi nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng được ban hành, các cấp, các ngành, các địa phương đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, mô hình và cách làm thiết thực, bám sát đời sống xã hội cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư - phát biểu tại lễ ra mắt sách.

Ông đánh giá tư duy công tác có sự đổi mới rõ nét, kết hợp chặt chẽ giữa truyền đạt, quán triệt với đối thoại, lắng nghe, giải thích, thuyết phục và đồng hành với nhân dân, lấy hiệu quả thực tiễn, mức độ đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - cho biết, trong những năm qua nhà xuất bản đã tham gia biên soạn, biên tập, xuất bản nhiều công trình có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Hoạt động này góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, nâng cao trình độ và nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - phát biểu lễ ra mắt sách.

Cuốn sách là tài liệu có giá trị đối với cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác tư tưởng, vận động quần chúng, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận, bảo đảm lý luận của Đảng thực sự soi đường cho hành động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới.