Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan của tiến trình đổi mới, mà còn là nền tảng để củng cố niềm tin xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là yêu cầu cấp thiết, là nhiệm vụ chiến lược

Trong công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước hiện nay, cùng với quá trình đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với vị trí là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, “nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân…” có nhiệm vụ “làm nòng cốt chính trị để Nhân dân làm chủ; tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, vì vậy việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ chiến lược đối với sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Chủ trương phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng chính sách, pháp luật đã được Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức…” .

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2025), tại Điều 1 đã có quy định cụ thể về vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện ý chí, nguyện vọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 19/12/2025. Ảnh: Như Ý

Trong thực tiễn, nhân dân tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật thông qua các cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử. Đây là các tổ chức, cá nhân đại diện cho nhân dân như MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp xã; các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời, nhân dân tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật thông qua báo chí, qua các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội.

Với các hình thức như trên, thời gian qua việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đạt được một số kết quả nổi bật. Đặc biệt là việc tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua triển khai có hiệu quả Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều nội dung thiết thực như: Tham gia góp ý vào các dự thảo nghị quyết, chỉ thị, quy định và các văn bản của Đảng có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; góp ý dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng trước mỗi kỳ đại hội; góp ý việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên với nhân dân.

Trong quý III và quý IV năm 2025, thiết thực hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hệ thống MTTQ Việt Nam đã tổng hợp được 527.764 ý kiến góp ý thông qua các hình thức trực tiếp và thư báo.

Cùng với đó là tham gia góp ý với cơ quan, tổ chức của Nhà nước trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; góp ý việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật; góp ý việc thực hiện cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp ý việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân...

Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên lắng nghe, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; định kỳ phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại mỗi kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời phản ánh, kiến nghị với các cấp ủy Đảng, với các cơ quan Nhà nước, để Đảng, Nhà nước kịp thời nắm bắt tư tưởng và những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phát hiện những vấn đề nảy sinh, những hạn chế, bất cập trong chủ trương, chính sách, từ đó có sự điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Việc tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng được MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai tích cực.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò trong việc tham gia góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tích cực tham gia góp ý vào các chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn khóa hàng năm của Quốc hội trước khi Quốc hội xem xét quyết định. Chủ động đề xuất với Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội thể chế hóa những nội dung liên quan đến vấn đề dân chủ, dân sinh, việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam...

Có thể khẳng định, công tác tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của MTTQ Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp cơ sở pháp lý để kịp thời điều chỉnh những quan hệ xã hội liên quan đến việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ XHCN, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, của hội viên, đoàn viên và nâng cao hiệu quả các phong trào do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai các nghị quyết và kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã tích cực tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung nhiều quy định pháp luật có liên quan. Như tham gia quá trình xây dựng, lấy ý kiến Nhân dân sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Kết quả, đã tổ chức được 6.558 hội nghị để thảo luận, lấy ý kiến; hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã có 51.192.334 ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. MTTQ Việt Nam đã chủ trì xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để kịp thời thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, quy định mới của Hiến pháp về vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

Giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật của MTTQ Việt Nam

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội: Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã triển khai xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2024 - 2029; hiệp thương với các tổ chức thành viên ban hành Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong năm, làm cơ sở để định hướng công tác giám sát, phản biện xã hội của hệ thống MTTQ Việt Nam.

Về công tác giám sát, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương căn cứ tình hình thực tế để chủ trì thực hiện các nội dung giám sát. Định kỳ, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã gửi Báo cáo kết quả giám sát của MTTQ Việt Nam và những kiến nghị sau giám sát đến Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết những vấn đề kiến nghị, đề xuất.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu dự Hội nghị lấy ý kiến, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: VGP.

Ở địa phương, bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh/thành phố đã chủ trì, hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội, xin ý kiến cấp ủy, căn cứ điều kiện thực tiễn ban hành kế hoạch giám sát và phản biện xã hội. Ủy ban MTTQ các tỉnh/thành phố đã lựa chọn, tổ chức giám sát tập trung vào những vấn đề được Nhân dân quan tâm, các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân như: Việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nghị quyết, đề án, chương trình ở địa phương; chính sách an sinh xã hội; công tác cải cách hành chính; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý môi trường, đất đai… Qua giám sát, Ban Thường trực đã kịp thời tổng hợp, kiến nghị với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, khắc phục những hạn chế, bất cập; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật.

Theo báo cáo thống kê số liệu năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương đã chủ trì tổ chức 14.814 cuộc giám sát, trong đó cấp tỉnh tổ chức 1.638 cuộc giám sát, cấp xã tổ chức 13.176 cuộc; tham gia 10.203 cuộc giám sát với cơ quan, tổ chức ở địa phương, trong đó cấp tỉnh tham gia 500 cuộc, cấp xã tham gia 9.703 cuộc.

Về hoạt động phản biện xã hội, nhằm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị định hướng một số nội dung cần tập trung phản biện xã hội đối với dự thảo Luật; mời các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực pháp luật nghiên cứu và phản biện chuyên sâu về các nội dung quan trọng, cơ bản của dự thảo Luật. Vì vậy văn bản phản biện, góp ý được đánh giá cao, là cơ sở để cơ quan có trách nhiệm thẩm định, thẩm tra Dự án đưa ra thảo luận; nhiều ý kiến phản biện xã hội được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện Dự thảo, bảo đảm phù hợp với văn bản của Đảng, bảo đảm tính hợp Hiến, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng đã lựa chọn nội dung, vấn đề phản biện xã hội phù hợp, tập trung phản biện đối với dự thảo Nghị quyết, Đề án ở địa phương, phản biện đối với chủ trương chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân. Nhiều ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam, của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã được các cơ quan tiếp thu, là kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp cấp ủy, chính quyền khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Theo báo cáo, năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 9.576 cuộc phản biện xã hội, trong đó cấp tỉnh tổ chức 2.716 cuộc, cấp xã tổ chức 6.860 cuộc phản biện.

Về phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng, giám sát thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở: Hàng năm, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thông qua đối thoại đã kiến nghị nhiều nội dung cụ thể, giúp cấp ủy, chính quyền điều chỉnh, bổ sung chính sách phù hợp với thực tiễn và được dư luận Nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết ở cơ sở. Năm 2025, MTTQ các cấp đã tổ chức 3.415 cuộc đối thoại trực tiếp để góp ý, kiến nghị đối với các dự thảo chính sách ở địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tập trung củng cố, kiện toàn, kịp thời hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Nhìn chung, việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật là yếu tố quan trọng để thực hiện dân chủ XHCN, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò là các tổ chức đại diện cho nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng thêm vững chắc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Ka Đô (Lâm Đồng) vào cuối tháng 11/2025. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật, góp phần xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Để cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hiện thực hóa mục tiêu này, hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bám sát quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nội dung định hướng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV với những giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc giới thiệu, lựa chọn người tiêu biểu, xứng đáng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử để bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, công bằng, đúng pháp luật.

Thứ hai, Nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động, chính sách để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể được tham gia sâu rộng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng, phát huy các mô hình "tự quản - tự chủ - tự giám sát" ở cộng đồng dân cư, gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và Nhân dân, thực hành phát huy dân chủ tại cơ sở.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện tốt vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Phối hợp tổ chức hiệu quả việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Xây dựng cơ chế để Nhân dân trực tiếp tham gia góp ý, phản ánh với Đảng về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, Đẩy mạnh triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, triển khai pháp luật về dân chủ và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong hoạt động giám sát đối với công tác an sinh xã hội, việc thực hiện các công trình, dự án tại cơ sở liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Thứ tư, Đa dạng hóa và đổi mới, nâng cao các hình thức, kênh tiếp thu và phản ánh ý kiến nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân; triển khai hiệu quả việc nắm bắt tình hình Nhân dân trên không gian mạng để kịp thời phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội và tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cùng cấp. Thực hiện cơ chế tiếp nhận, phản hồi ý kiến cử tri trên nền tảng “Mặt trận số”, tiếp nhận 24/7 kiến nghị của nhân dân. Thực hiện “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, các vùng miền, các đoàn thể, tổ chức trực thuộc Mặt trận. Tiếp tục cụ thể hóa vấn đề nhân dân làm chủ để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

Thứ năm, Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác theo dõi, giám sát việc tiếp thu ý kiến, kiến nghị và triển khai các hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Thứ sáu, Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội đồng tư vấn của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp; xây dựng chế độ, chính sách nhằm khuyến khích sử dụng chuyên gia, cộng tác viên trong hoạt động của MTTQ Việt Nam; tăng cường tham vấn các nhà khoa học để nghe ý kiến, hiến kế và tập hợp, phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, những chủ trương, chính sách nhiều người dân quan tâm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Xây dựng trình Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện Đề án Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước thời cơ và vận hội mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới phát triển đất nước, đưa đất nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao; là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Với vai trò của mình, hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, sức mạnh của Nhân dân và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ tư duy; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng./.

Bùi Thị Minh Hoài,

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương,

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam