TPHCM thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

TPO - Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có tổng chiều dài khoảng 42 km, bố trí khoảng 20 ga và một depot có điểm đầu tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), điểm cuối tại ga Long Thành (Đồng Nai), kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ngày 16/1, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng có ý nghĩa lớn đối với định hướng phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết, thống nhất UBND TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP), Bổ sung Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - TPHCM vào danh mục thực hiện dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh Đồng Nai, Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico mở rộng và thông qua Nghị quyết về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (bổ sung lần 1 năm 2026), nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu thu hồi đất để triển khai các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một tuyến đường bộ kết nối TPHCM với sân bay Long Thành.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai - Tôn Ngọc Hạnh - nhấn mạnh những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đầu tư, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh với tinh thần chủ động, quyết liệt, đúng quy định pháp luật, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có tổng chiều dài khoảng 42 km, bố trí khoảng 20 ga và một depot đặt tại xã Xuân Đường (tỉnh Đồng Nai), đi qua các phường An Khánh, Bình Trưng, Long Trường của TPHCM và các xã Nhơn Trạch, Long Thành, Xuân Đường của tỉnh Đồng Nai.

Tuyến đường sắt có điểm đầu tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), điểm cuối tại ga Long Thành, kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 84.753 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 5.504 tỷ đồng và thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2025-2031.

Dự án được xác định triển khai theo phương thức đối tác công tư nhằm huy động nguồn lực xã hội, giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước.