Quyết định quan trọng với giai đoạn 2 sân bay Long Thành

Lộc Liên
TPO - Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định then chốt đối với giai đoạn 2 sân bay Long Thành, chính thức giao Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư và xác định rõ trách nhiệm triển khai các hạng mục mở rộng.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, ACV chịu trách nhiệm đầu tư toàn bộ các hạng mục thuộc giai đoạn 2 của dự án, ngoại trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay. Phần việc này được giao cho Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Bộ Xây dựng yêu cầu ACV tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong quá trình nghiên cứu, ACV có thể đề xuất phương án phân kỳ đầu tư các công trình nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu khai thác trong từng giai đoạn phát triển.

Cùng với đó, ACV phải bố trí đầy đủ nguồn vốn để triển khai các hạng mục thuộc giai đoạn 2, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư; thực hiện trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh yêu cầu ACV phối hợp chặt chẽ với VATM trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai đầu tư, nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa các hạng mục khai thác cảng và hệ thống bảo đảm hoạt động bay.

anh-02.jpg
Phối cảnh nhà ga sân bay Long Thành sau khi hoàn thành. Ảnh: ACV.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho phép Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo thẩm quyền, không phải trình Quốc hội xem xét, quyết định. Các nội dung khác của dự án tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư và Nghị quyết số 174/2024/QH15 của Quốc hội.

Theo chủ trương đầu tư và quy hoạch được phê duyệt, giai đoạn 2 của sân bay Long Thành dự kiến đầu tư thêm một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách công suất 25 triệu lượt khách mỗi năm cùng các công trình phụ trợ, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô hơn 5.000 ha, tổng mức đầu tư khoảng gần 340.000 tỷ đồng, tương đương hơn 16 tỷ USD (theo đơn giá năm 2014). Dự án được chia thành 3 giai đoạn, với công suất thiết kế sau cùng đạt 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Hiện giai đoạn 1 của dự án đang được triển khai và dự kiến đưa vào khai thác thương mại trong năm nay, với công suất 25 triệu hành khách mỗi năm - tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo của sân bay cửa ngõ khu vực Đông Nam Á trong tương lai.

Lộc Liên
