Gia Lai: Hối hả thi công 'lên đời' sân bay Phù Cát

TPO - Trên công trường xây dựng đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, hàng trăm phương tiện, thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân bám sát từng mũi thi công, làm việc xuyên ngày nghỉ, lễ, Tết, quyết tâm giữ vững nhịp tiến độ công trình hàng không trọng điểm của tỉnh Gia Lai.

Những ngày đầu năm 2026, tại công trường dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát (tỉnh Gia Lai) rộn ràng khí thế lao động.

Ông Cao Thế Tuấn - Chỉ huy trưởng công trường, Tổng Công ty Xây dựng Hàng không ACC - cho biết: Công việc chính hiện nay là đắp đất nền, các mũi thi công đang được triển khai đồng loạt với cường độ 3 ca liên tục. Suốt hơn 3 tháng qua, gần như toàn bộ kỹ sư, công nhân bám trụ công trường, làm việc xuyên ngày nghỉ, lễ Tết.

Không khí làm việc khẩn trương, nhộn nhịp trên công trường.

Theo ông Tuấn, hiện tại nhà thầu huy động hơn 500 phương tiện, thiết bị đến công trường để thi công nền. Chủ đầu tư đã bàn giao khoảng hơn 60% mặt bằng; trong khi đó, đây là dự án trọng điểm, khối lượng xây dựng lớn với lượng đất đắp nền hơn 4,6 triệu m³.

"Địa chất, địa tầng ở đây tương đối ổn định nên việc thi công cũng thuận lợi. Hiện, chủ yếu thi công bằng thiết bị cơ giới, khối lượng công việc đang bám đúng theo tiến độ hợp đồng đến tháng 9/2026", ông Tuấn cho biết và nói thêm thời gian qua dù thời tiết gặp nhiều thất thường, thế nhưng, các mũi thi công vẫn “vượt nắng, thắng mưa”, bám công trường, giữ nhịp tiến độ không gián đoạn.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trên mặt bằng rộng lớn, hàng trăm máy móc, phương tiện và đội ngũ kỹ sư, công nhân miệt mài làm việc, tạo nên nhịp độ thi công khẩn trương, quyết liệt ngay từ đầu năm.

Trên từng hạng mục cụ thể, các tổ, đội thi công khẩn trương san nền, lu lèn theo đúng quy trình kỹ thuật; song song đó, lực lượng khảo sát địa chất thường xuyên bám hiện trường, liên tục kiểm tra độ ổn định của nền móng. Trên mặt bằng thi công, những chiếc máy xúc gầm vang, xe vận chuyển cỡ lớn nối đuôi nhau miệt mài đưa vật liệu về công trường, tạo nên nhịp lao động hối hả, không ngơi nghỉ.

Công nhân vận hành máy móc đắp đất nền, lu ủi đồng loạt với cường độ 3 ca liên tục.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Cảng hàng không Phù Cát có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.

Tuy nhiên, hiện cảng hàng không đã bị quá tải, nhất là vào mùa cao điểm du lịch hè và các dịp tổ chức sự kiện, lễ, Tết. Đặc biệt, đường cất hạ cánh hiện nay của sân bay Phù Cát bằng bê tông xi măng đã khai thác khoảng 60 năm (vượt gần 3 lần tuổi thọ thiết kế), sức chịu tải thấp.

Để phát huy hiệu quả những lợi thế về vị trí, tầm quan trọng và tiềm năng sẵn có, Cảng hàng không Phù Cát cần được ưu tiên đầu tư đồng bộ, hiện đại, bền vững, phù hợp với vai trò là cảng hàng không quốc nội có các tuyến bay quốc tế; là một trong những sân bay chính trong hệ thống phòng thủ quốc phòng, là căn cứ quân sự quan trọng trong hệ thống phòng thủ bảo vệ Tổ quốc; góp phần tạo tiền đề, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Gia Lai và vùng trọng điểm kinh tế miền Trung, phù hợp với Quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảng hàng không Phù Cát có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát có vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025 - 2028. Dự án do Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Trong đó, gói thầu xây lắp chính do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - ACC - DACINCO đảm nhận, với giá trị gần 1.960 tỷ đồng.

Sau khi dự án hoàn thành, sân bay Phù Cát có thể đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như: A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu).