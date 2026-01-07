Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu mỗi xã thu hút tối thiểu 1 dự án đầu tư trong năm 2026

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện đối với nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề phức tạp, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và các dự án lớn, trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

Ngày 7/1, UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại hội nghị triển khai xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của các xã, phường.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các xã, phường phải xác định rõ vai trò là cấp chính quyền cơ sở trực tiếp tổ chức thực hiện, chủ động, toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên.

Việc xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 phải nghiêm túc, thực chất, không hình thức, không đối phó.

Trong đó, nội dung xây dựng phải bám sát các định hướng của cấp trên và quy hoạch đã được phê duyệt, xuất phát từ điều kiện thực tiễn; đánh giá đầy đủ dư địa tăng trưởng và khả năng huy động nguồn lực để lựa chọn chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi và mang tính đột phá.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc khó, việc lớn. Theo đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện đối với nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề phức tạp, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và các dự án lớn, trọng điểm; trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Về phát triển công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu mỗi địa phương phải thu hút tối thiểu 1 dự án đầu tư trong năm 2026.

Các địa phương bám sát quy hoạch phát triển công nghiệp và quy hoạch chung cấp xã đã được phê duyệt để rà soát, xác định rõ khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, điểm sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch và chuẩn bị điều kiện sẵn sàng tiếp nhận dự án.

Chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh trên địa bàn các địa phương.

Đẩy nhanh đầu tư hoàn thiện hạ tầng, nâng tỷ lệ lấp đầy tại các khu kinh tế, khu công nghiệp hiện hữu, nhất là Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Khu Công nghiệp – Đô thị và Dịch vụ Becamex – VSIP Bình Định.

Các địa phương cũng cần tập trung phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan để khẩn trương triển khai các dự án năng lượng tái tạo trọng điểm theo chỉ đạo của tỉnh, như điện gió Hòn Trâu và một số dự án điện gió, điện mặt trời, năng lượng tái tạo khác. Lưu ý việc triển khai phải phù hợp Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch chung cấp xã và Quy hoạch ngành điện đã được phê duyệt, góp phần đưa tỉnh Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo của vùng…